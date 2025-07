Fedez si è reso protagonista di una confessione piuttosto piccante che ha fatto il giro del web, scatenando anche qualche critica nei suoi confronti

Fedez torna nel mirino delle critiche. Questa volta ad alimentarle è un’affermazione che il rapper ha fatto nel corso dell’ultima puntata di Pulp Podcast e che, in poche ore, ha fatto il giro del web. La dichiarazione riguarda la sua vita privata e, in particolare, sessuale, che avrebbe dato slancio anche al suo inglese.

L’ex marito di Chiara Ferragni è spesso finito al centro del gossip, da quando il suo matrimonio è finito, per flirt e storie (brevi) con varie modelle e volti dello spettacolo. Gli avvistamenti di bollenti serate in discoteca, fatti di balli e baci appassionati, non sono mancati e, nel corso della puntata, sono finiti anche al centro di un dibattito riguardante il miglioramento del suo inglese.

Fedez spiazza con la dichiarazione sull’inglese e sul sesso e scatena le critiche

Parlando dei progressi fatti con la lingua, Fedez ha dispensato il suo consiglio: “Sapete come ho fatto ad imparare l’inglese?”, ha chiesto il rapper al co-conduttore del podcast, Mr. Marra, e a Matteo Renzi, ospite della puntata, “Io non parlavo una parola di inglese, quando mi sono lasciato, ho imparato l’inglese scopa*do!”. Frase che ha poi ulteriormente motivato, aggiungendo: “Quando un uomo deve corteggiare, tira fuori quel boost in più”. Una battuta che Renzi ha cercato di stemperare, dichiarando “Abbiamo presentato Rai Education”, ma che sui social ha scatenato un po’ di critiche contro il rapper. C’è chi ha infatti ritenuto fuori luogo questa esternazione, definendola come l’ennesimo tentativo di mettere sotto i riflettori la sua vita intima dopo la rottura con Chiara Ferragni. Fatto sta che Fedez torna a far parlare di sé, ancora una volta, soprattutto per i suoi flirt e per la vita privata.

