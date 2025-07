Fedez, il divorzio con Chiara Ferragni nel 2024, poi le tante donne accostate a lui: c'è una nuova fiamma nella vita del rapper?

Un grande amore, almeno sui social, poi un rovinoso divorzio che ha spazzato via quanto costruito con fatica e impegno. Chiara Ferragni e Fedez nel 2016 si sono innamorati: hanno vissuto un paio di anni a Los Angeles, poi si sono trasferiti in Italia e sono convolati a nozze nel 2018 a Noto, ma non prima di essere diventati genitori. A marzo, infatti, era nato il loro primo figlio, Leone, mentre qualche mese più tardi, a settembre, Chiara e Fedez si sono detti “sì” nella splendida cornice della città barocca siciliana. Nel 2021, poi, è nata Vittoria. Nel 2023, cinque anni dopo le nozze, Chiara Ferragni dedicava a Fedez queste parole: “Non sempre è semplice, in realtà spesso è difficile, com tutte le cose importanti nella vita. Ma tu sei la mia persona e sono felice di averti al mio fianco”. Parole che pochi mesi dopo sono state spazzate via, travolte dall’onda degli eventi.

Fedez e Giulia Honegger sono fidanzati?/ "La frequentazione è scattata a Milano"

Fedez e la moglie, infatti, sono precipitati in una profonda crisi. Tante le ragioni alla base della rottura: la malattia di lui e la conseguente depressione, il caso “pandoro” di lei, incomprensioni, cose non dette, voci di tradimenti e così via. Insomma, un vero e proprio garbuglio di situazioni che ha fatto precipitare i due in una profondissima crisi che ha portato poi alla separazione, dolorosa e non semplice. “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki” ha ammesso Fedez, che ha dovuto accettare ance di vedere i suoi figli in giorni prestabiliti.

Fedez, la nuova fidanzata è Giulia Honegger? In vacanza con la stilista/ Clara già dimenticata

Fedez, la nuova ita dopo il divorzio: c’è una nuova donna?

Dopo il divorzio da Chiara Ferragni, Fedez ha avuto non poche fiamme. Tante le donne che sono state paparazzate o accostate al rapper, come Clara: una storia smentita da entrambi anche se sembrava che tra i due ci fosse una complicità particolare. A quanto pare Fedez si starebbe conoscendo con una giovane stilista che vive a Milano: lei si chiama Giulia Honegger e i due sono stati più volte visti insieme. Sarà lei la nuova fiamma del rapper? Staremo a vedere.