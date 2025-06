Fedez, il rapper milanese e la sua bollente estate tra i rumors di una relazione con Clara, di 10 anni più piccola di lui, e le voci di...

Un’estate caldissima per Fedez, che dopo essere stato paparazzato con Clara in atteggiamenti intimi e in più di un’occasione, è finito al centro dei gossip per la vendita (presunta) della villa che aveva acquistato con Chiara Ferragni, sua moglie. Una residenza esclusiva situata sul lago di Como, chiamata come il cagnolino (poi morto) dell’influencer. Facendo un passo indietro e tornando al gossip, Fedez è al centro delle indiscrezioni dello showbiz in questa caldissima estate: si vocifera, infatti, una relazione con Clara, con la quale ha realizzato la canzone “Scelte stupide”. Una collaborazione che sta portando i due in giro per tutta l’Italia, come successo di recente in Puglia per “Battiti live”.

Proprio in Puglia, i due sono stati paparazzati insieme in una villa con piscina a Polignano a Mare, mentre prendono il sole, giocano e si divertono. Non è chiaro se ci sia qualcosa tra loro: Clara ha smentito spiegando però di essere anche divertita dal gossip. Non è chiaro dunque se tra loro ci sia qualcosa di sentimentale o meno: sappiamo però che i due continuano ad essere vicinissimi e la loro complicità continua a far discutere.

Fedez, Villa Matilda è in vendita? I rumors: “Via per 13 milioni…”

Villa Matilda, la splendida residenza sul lago di Como che i Ferragnez hanno comprato diversi anni prima di separarsi, sarebbe in vendita. È circolata la notizia di una messa in vendita della villa per 13 milioni di euro ma l’agenzia immobiliare Lionard, contattata da Fanpage, ha smentito le indiscrezioni. E allo stesso modo, anche l’ufficio stampa di Fedez. Dunque, smentite le voci diramate da Gabriele Parpiglia che volevano la villa venduta per ben 13 milioni di euro. La residenza, dunque, resta al momento di proprietà del rapper e dell’influencer, ma in futuro non è escluso che i due possano decidere di separarsi dalla residenza che ha visto i momenti felici del loro amore.