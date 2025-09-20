Fedez parla del matrimonio con Chiara Ferragni: cos'ha detto e la reazione del web

Fedez torna a parlare del matrimonio con Chiara Ferragni. Ma, procediamo con ordine. Ieri, 19 settembre, il cantante è tornato ad esibirsi al Forum di Assago di Milano a distanza di dieci anni dal suo primo concerto lì e sei dall’ultima volta che ci aveva cantato. Si è quindi trattato di un ritorno carico di significato, motivo per il quale Federico Lucia ha voluto portare tutti i suoi più grandi successi, parlando anche dei cambiamenti vissuti nella sua vita negli ultimi anni. Dunque, in scaletta non sono mancati le hit del passato, ma anche pezzi più recenti, come Allucinazione collettiva, nato dopo la fine della sua storia con Chiara.

A tal proposito, proprio prima di cantare il brano, ha fatto una dedica speciale all’ex moglie, nonché mamma dei suoi due figli, Leone e Vittoria. Nonostante la separazione turbolenta e lo scandalo relativo alla presunta amante del cantante, il rapper ha ribadito di non rinnegare in alcun modo il suo matrimonio, bensì continua a considerare il loro un legame “indissolubile“. “I nostri racconti vanno avanti, ma la storia non si cancella. Ci sono legami invisibili che non hanno nodi e questi nodi non si sciolgono”, ha detto.

Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni: la reazione dei social

Ovviamente, le parole di Fedez hanno fatto subito il giro del web, con il video che è diventato virale. Da una parte c’è chi si è emozionato, apprezzando il fatto che il rapper conservi ancora un ricordo positivo dell’ex moglie, nonostante entrambi abbiano ormai intrapreso nuove relazioni. Dall’altra, però, non sono mancate le critiche. Difatti, molti lo hanno accusato di ipocrisia, ricordando le voci secondo cui, durante quel matrimonio tanto osannato, avrebbe portato avanti una relazione parallela con Angelica Montini, definita “l’amore della sua vita”. Ad ogni modo, fino ad ora, Chiara Ferragni non ha replicato, quindi resta da vedere se deciderà di rompere il silenzio o se lascerà cadere la questione.