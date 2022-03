Fedez, dedica al figlio Leone per il compleanno: “Grazie”/ “Il tempo vola ma io…”

Nel giorno del quarto compleanno del figlio Leone, Fedez dedica delle splendide parole d’amore al suo bambino che gli ha cambiato la vita mostrandogli la forza di un amore incondizionato e che, con il tempo, diventa sempre più forte. Con l’allegria e l’amore della sua famiglia, Fedez sta affrontando il problema di salute di cui ha deciso di parlare ai fan. Oggi, sabato 19 marzo, però, il rapper allontana tutti i pensieri per dedicarsi totalmente al suo ometto che, con un sorriso contagioso, riscalda il suo cuore, ma anche quello di tutti i suoi followers.

Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai. Auguri Leoncino”, ha scritto Fedez pubblicando una serie di foto che racchiudono alcuni dei momenti più belli degli ultimi quattro anni.

Leone compie 4 anni: dopo la dedica di papà Fedez, arriva quella di mamma Chiara Ferragni

Nel giorno del quarto compleanno del piccolo Leone che ha cambiato per sempre la vita dei suoi genitori, dopo quella di Fedez, non poteva mancare la dedica di mamma Chiara Ferragni che, come il marito, ha condiviso non solo delle parole speciali, ma anche alcune foto di famiglia.

“Auguri al nostro Leo per i suoi 4 anni. Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore @fedez per aver creato questo sogno insieme a me”, ha scritto Chiara che ha poi fatto anche un augurio speciale al marito – “Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli”.













