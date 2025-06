Tony Effe e Fedez tornano a stuzzicarsi. Com’è noto, alcuni mesi fa, i due rapper sono stati protagonisti di un acceso dissing, fatto di frecciatine, brani al vetriolo e attacchi personali, che hanno coinvolto anche le rispettive ex compagne: Chiara Ferragni e Taylor Mega. In particolare, Tony aveva accusato Fedez di “comprarsi gli streaming” e di aver fatto figli “solo per postarli sui social”, provocando un’ondata di polemiche. Federico, dal canto suo, non era rimasto in silenzio e aveva anche invitato Taylor in una delle sue canzoni.

La faida non si è fermata lì. Anche a distanza, Tony ha continuato a lanciare stoccate all’ex giudice di X Factor, rincontrandolo poi di persona durante il Festival di Sanremo. Più recentemente, poi, il compagno di Giulia De Lellis ha parlato del suo rapporto con Federico Lucia nel suo libro “Non volevo ma lo sono”. Nel manoscritto, l’ex membro della Dark Polo Gang ha raccontato che lui e Fedez si conoscono da anni e che tra loro c’è sempre stato un rapporto civile. Tuttavia, secondo Tony, le cose sarebbero cambiate dopo il successo del suo album Icon.

Fedez riaccende la faida con Tony Effe: ecco cos’è successo

Stando a quanto raccontato da Tony Effe nel suo libro, dopo il successo del suo album “Icon”, Fedez avrebbe iniziato ad avvicinarsi in modo sempre più evidente, dando l’impressione di essere alla ricerca di visibilità sfruttando la sua crescente popolarità. Al che, il rapper romano avrebbe sempre mantenuto una certa distanza, senza dargli troppa confidenza. Il tutto sarebbe culminato la scorsa estate, quando l’ex di Chiara Ferragni avrebbe proposto a Tony di collaborare al brano estivo. Tuttavia, Tony avrebbe rifiutato l’offerta, avendo già preso accordi con Gaia Gozzi per lavorare insieme a quello che sarebbe poi diventato uno dei tormentoni della stagione: Sesso e Samba.

Ebbene sì, Federico è ovviamente venuto a sapere dell’uscita del libro di Tony e non ha perso l’occasione per lanciargli una frecciatina. Durante una puntata del suo podcast Pulp, il rapper ha detto: “Ragazzi, è uscito il libro di Tony Effe. Se vi piacciono i libri per bambini, quello è top. Se faremo una reaction dopo averlo letto? Cavolo…”.

Una battuta ironica, ma che ha fatto subito il giro del web e che sembra aver riacceso la faida tra i due.