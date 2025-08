Fedez denuncia il furto di un orologio del valore di 200mila euro: sarebbe stato rubato nella villa di Forte dei Marmi.

Fedez, attualmente in vacanza in Sardegna insieme alla nuova fidanzata Giulia Honegger, avrebbe denunciato il furto di un orologio del valore di 200mila euro. A raccontare tutto è La Nazione che svela come il rapper abbia trascorso qualche giorno a Forte dei Marmi, affittando una villa nell’esclusiva località turistica della Toscana. In Versilia, Fedez ha così scelto di rilassarsi a Villa Rita che si trova sulla Provinciale e che La Nazione descrive come una “dimora da sogno che viene affittata per vacanze extralusso con 6 camere matrimoniali con bagno, parco, piscina e angolo bar”.

Pagelle Temptation Island 2025, ultima puntata/ Sarah tronista, Angelo trema, Simone e Sonia B escono in tre!

Nell’esclusiva villa e nel cuore della Versilia, Fedez si è rilassato in compagnia degli amici godendosi il sole e il mare. Tuttavia, al termine delle vacanze, il rapper avrebbe avuto una brutta sorpresa.

Il furto dell’orologio di Fedez

Durante il soggiorno in Versilia, nella villa da sogno presa in affitto, Fedez si è rilassato e divertito dimenticando anche gli ultimi problemi coniugali culminati nel divorzio. Dopo essersi rilassato, prima di ripartire per la Sardegna dove si trova ancora e dove è stato pizzicato dai paparazzi di Chi in compagnia di Giulia Honegger, è tornato a Milano dove si sarebbe accorto di non avere più con sé un costoso orologio.

Mario Cusitore, il gesto per Ida Platano fa sognare tutti/ Cosa ha fatto l'ex Uomini e Donne

Come fa sapere La Nazione che ha ricostruito la vicenda, tornato a Milano, Federico Lucia, questo il vero nome di Fedez, si sarebbe accorto di non avere più un orologio il cui valore si aggirerebbe intorno ai 200mila euro. Una cifra importante ma, inizialmente, Fedez non pensa assolutamente al furto. Inizialmente, infatti, l’artista ha pensato di averlo dimenticato a Villa Rita ma quando vengono visionate le varie stanze dell’orologio non c’è assolutamente traccia. Da qui la scelta di denunciare l’accaduto in un commissariato di Milano che ha poi trasmesso il tutto al commissariato di Forte dei Marmi per i vari accertamenti.

"Denise Rossi nel Trono Over Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025"/ Scelta fatta di Maria De Filippi?