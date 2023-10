Fedez direttore artistico di Sanremo 2025?/ Telefonata-burla di Fiorello, il rapper: “Non ero io ma…”

Fiorello e Biggio, telefonata a Fedez e scoop bomba: “Mi hanno proposto…“

Ad Aspettando Viva Rai2! Fiorello e Fabrizio Biggio hanno montato ad arte una vera e propria burla, che ha lasciato tutti spiazzati, Fedez compreso. È proprio il rapper, infatti, il protagonista inconsapevole di questa gag architettata dal duo nella consueta diretta social mattutina prima della puntata. L’idea è stata quella di contattare telefonicamente Fedez ma, oltre la cornetta, e sebbene la voce fosse molto somigliante, non c’era il vero Fedez.

“Federico buongiorno, come stai? Senti si parla di questa tua ospitata da Fazio, è confermata sul Nove?“, chiedono i due conduttori al rapper, in riferimento alla sua ospitata a Che tempo che fa prevista per domenica sera. “È più facile andare da Fabio che in Rai. Immagino chiederà qualcosa sulla mia salute, e sicuro qualcosa su Sanremo…“, risponde il finto Fedez, lasciando di stucco tutti. Il duo infatti gli chiede il motivo del riferimento al Festival, e arriva la risposta del rapper: “Mi hanno proposto la direzione musicale e credo proprio che accetterò“.

Fedez parla della gag e smentisce l’ipotesi Sanremo: “Era un tipo che…“

Lo scoop del finto Fedez ha colto tutti di sorpresa, anche il ‘vero’ Fedez. Il rapper, infatti, ha condiviso nelle scorse ore alcune Instagram stories chiedendosi perché il suo nome sia così chiacchierato questa mattina: “Buongiorno, mi sono svegliato un po’ tardi stamattina perché ieri a X Factor ho fatto tardi. Mi sveglio che sono su tutti i giornali, che roba assurda è?“. Poi, sempre nelle stories, spiega ai followers cos’è successo, rivelando che non era realmente lui al telefono con Fiorello e Fabrizio Biggio, ma un’altra persona con la voce identica alla sua.

“Cos’è successo? Quel pirla di Fiorello, pirla in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che io fossi al telefono. Mi immagino già quelli che dicono: ‘L’intelligenza artificiale’. No, era un tipo che parla come me ma non per imitarmi, ma parla come me naturalmente. In più l’AD Rai, mi ha detto Fiore, è andato in trasmissione e ha fatto finta di stare al gioco. Non so, non riesco a capire“, ha spiegato. Inoltre, ha smentito l’ipotesi Festival avanzata dalla gag dei due conduttori: “Non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, non credo succederà. Se dovesse succedere farebbe molto ridere“.

