Dall’ondata mediatica ancor prima di iniziare, dalle ingerenze di gossip strettamente legate a rivelazioni scottanti tra conferme e smentite; Sanremo 2025 è stato per Fedez un turbinio di emozioni sia prima che durante l’esperienza. A prendersi la scena è stata però la canzone, ‘Battito’, il duetto nella serata cover con Marco Masini e il risultato è decisamente importante per il rapper: il quarto posto.

Come racconta La Repubblica, Fedez non avrebbe nascosto le emozioni a caldo dopo il quarto posto a Sanremo 2025. Sui social, mediante la chat dedicata ai fan, il rapper avrebbe infatti mandato un messaggio audio dove non solo ringrazia tutti coloro che l’hanno supportato durante la kermesse ma mette anche in evidenza le emozioni contrastanti che forse riguardano anche le settimane precedenti e tutto il turbinio di notizie recenti.

Fedez, la promessa dopo Sanremo 2025: “Ora solo ed esclusivamente musica…”.

“Ciao ragazzi, devo elaborare un attimo”, inizia così Fedez – come riporta La Repubblica – nel messaggio di ringraziamento per i fan che lo hanno sostenuto nel corso dell’esperienza a Sanremo 2025 partecipando ad un quarto posto decisamente meritato per la canzone ‘Battito’. Il rapper non ha nascosto le remore iniziali, i timori all’idea di calcare il palco dell’Ariston: “Ero partito che non avevo nemmeno il coraggio di scendere le scale…”, ma ha poi sottolineato la grande felicità per l’esito, sicuramente al netto di tutte le emozioni. Arriva poi una sorta di promessa in relazione al futuro, forse ‘figlia’ di quanto raccolto sul palco di Sanremo 2025: “Mi avete fatto capire quanto è potente la musica e quanta voglia ho di tornare a fare solo ed esclusivamente musica”. Probabilmente le ingerenze di gossip, strettamente legate alle notizie recenti, non sono ancora finire; certo è che le parole di Fedez annunciano però una reazione al vortice mediatico; una risposta all’insegna della passione per la musica.