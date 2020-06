Fedez/ Dopo J-Ax arriva Stefano Achermann: da cantante a imprenditore…

Pubblicità

La trasformazione di Fedez continua: il rapper sembra ormai aver abbandonato il focus sulla sola musica e aver abbracciato il mondo dell‘imprenditoria giovanile. In ballo un nuovo progetto, il Dream of Ordinary Madness (Doom) con il ceo di BE, Stefano Achermann, e un ramo dell’agenzia di Fedez, la ZDF. “Due anni fa ho rilevato le quote del mio ex socio [J-Ax, ndr] e cercavo un partner che mi permettesse di evolvere: sono approdato così in Be”, dice l’artista a Il Corriere della Sera, “mi sono reso conto subito che eravamo complementari e ora ci stiamo aprendo al mondo della digitalizzazione creativa”. L’obiettivo della Be è l’acquisto del 100% entro il prossimo 2027, dopo aver già assorbito il 51% di Doom per un valore di 2 milioni di euro. “Verrà studiata una strategia comunicativa su misura per ogni brand”, continua Fedez, “il mondo dei social è più vivo che mai e insieme ad Achermann condivido la versione che da questo punto non si torna più indietro. L’Italia, soprattutto ora, deve ripartire dalla creatività”. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Fedez sarà inoltre uno dei protagonisti di Non mollare mai – Storie tricolori, il charity show che andrà in onda nella prima serata di Rai 1. Un altro dei progetti del rapper, che in questi mesi si è dato molto da fare in tema solidale. Anche se le polemiche non sono mancate: in una recente puntata di Report, il mancato versamento di 4,5 milioni di euro a favore dell’Ospedale Sacco di Milano e dati invece al San Raffaele della stessa città. Una decisione presa in seguito alla richiesta del professor Massimo Galli, il primario della prima struttura, di puntare invece su infermieri e medici. Lo stesso Fedez non ha tardato a fare sapere la sua opinione, bollando le strutture pubbliche della Sanità “Di essere ingolfate da una burocrazia che le annienta”.

Pubblicità

Fedez, sui social crescita costante

Fedez continua a mietere like su tutte le piattaforme social, a prescindere dai contenuti pubblicati. A diventare davvero virali però sono solo alcuni dei post che il rapper lancia dai suoi vari profili. L’ultimo riguarda la moglie Chiara Ferragni: “Hot Ferry“, scrive il marito. Nel video, l’imprenditrice mostra il proprio corpo in bikini, perfetto, liscio e sinuoso. Non appena guarda verso l’obiettivo però è possibile vederla con un naso da fare invidia a quello di Pinocchio. “Ma la vedetta della Ferry quando arriva?”, chiede un’ammiratrice, “Ti ha chiamato baby, poi le è cresciuto il naso. Forse non era del tutto sincera“, aggiunge qualcun altro. Clicca qui per guardare il video di Chiara Ferragni. “Vi devo raccontare questa cosa perchè se è stato possibile fare un piccolo miracolo è grazie a voi, che ci avete permesso di fare tutto questo”, dice invece nelle Stories. Fedez ammette di aver saputo del ragazzo malato di Coronavirus e salvato grazie ad un trapianto di polmoni, il primo intervento del genere in Europa. “Bellissimo, abbiamo fatto una fi*ata. Non conosco assolutamente il ragazzo, non so chi sia“, ha aggiunto il rapper, “So che sta facendo riabilitazione, il trapianto di polmoni è invasiva. Spero un giorno di poterti incontrare, poterti abbracciare e piangere come dei rin*oglioniti”.

Video, Chiara Ferragni pazzesca, ma…

Visualizza questo post su Instagram Hot Ferry 🔞 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 29 Mag 2020 alle ore 4:01 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA