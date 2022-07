Fedez, dopo “La dolce vita” nuovo singolo con J-Ax?/ I fan sognano ma…

Sicuramente Fedez sta dominando l’estate italiana col brano La dolce vita che riproporrà stasera, 5 luglio 2022, a Battiti Live in compagnia di Tananai e Mara Sattei con i quali ha realizzato questo featuring. Come sempre però il cantante non fa parlare di sé solo per via della musica, ma anche per la sua vita privata. Partiamo dal concetto che definire uno come Federico solo con la parola cantante è davvero qualcosa di limitante visto che ci troviamo senza dubbio di fronte a un artista completo a 360 gradi, arriviamo col dire che anche la sua vita personale è molto seguita dal pubblico anche grazie ai social network.

Oggi però non parliamo del rapporto splendido con la moglie Chiara Ferragni, ma della ritrovata amicizia con J-Ax. I due a lungo avevano monopolizzato l’estate con i loro featuring per poi incappare in un pesante litigio che aveva portato i due a parlare della loro rottura ma senza spiegarne mai bene i veri motivi. Fedez ha dovuto affrontare una brutta battaglia con un tumore di recente con un lungo intervento che ha messo in apprensione tutti i suoi fan e le persone che gli vogliono bene. Magari anche per quello l’amico di tante lotte J-Ax l’ha riabbracciato e i due hanno sepolto l’ascia di guerra. J-Ax è stato anche ospite a Muschio Selvaggio, podcast tenuto da Fedez con lo youtuber Luis, dove ha raccontato aneddoti simpatici sulla loro amicizia.

Fedez, dalla musica a tante altre iniziative

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un cantante e rapper italiano che negli ultimi anni ha riscosso un grande successo tra il pubblico, soprattutto tra i più giovani, che si sono appassionati alla sua musica e lo seguono con costanza sui social. Infatti, il cantante ha sposato qualche anno fa la nota influencer Chiara Ferragni, e insieme formano una coppia molto seguita e ascoltata. Nato a Milano il 15 ottobre del 1989, si è avvicinato al mondo della musica fin da giovane, scrivendo testi e canzoni. I suoi brani più famosi, che hanno riscosso negli anni più successo sono sicuramente: Vorrei ma non posto, Mille, Sapore, Senza pagare, Chiamami per nome con Francesca Michielin, Meglio del cinema, Bella Storia, Italiana, Magnifico e tanti altri, che hanno conquistato il cuore di molte persone, che tutt’ora continuano a cantarli a squarciagola. Dal 2011 ha pubblicato sette album: Penisola che non c’è, Il mio primo disco da venduto, Sig. Brainwash – L’arte di accontentare, Pop-Hoolista, Comunisti col Rolex in collaborazione con J-Ax, Paranoia Airlines e Disumano nel 2021.

Ha partecipato anche ad alcuni film e programmi televisivi; è stato, ad esempio, ed è tutt’ora giudice di X Factor, insieme ad altri colleghi artisti. Nel corso della sua carriera ha realizzato numerose collaborazioni con altri cantanti che lo hanno portato sempre in cima alle classifiche degli ascolti, grazie alle sue canzoni e ai suoi testi ricchi di significati, che spesso producono anche discussioni e polemiche. Si tratta di un’artista originale, innovativo, eclettico, che realizza numerose iniziative, ottenendo sempre un enorme successo. Da pochi giorni ha realizzato un grande concerto in Pizza del Duomo a Milano, intitolato Love Mi, insieme all’artista J-Ax. Il concerto, iniziato alle 18, è proseguito fino a tarda notte con un susseguirsi di artisti di fama anche internazionale, molto amati dal pubblico giovane accorso in massa a questo evento.ù

