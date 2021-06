Fedez e Aka7even, collaborazione in arrivo?/ L’ex di Amici 2021 stuzzica il rapper…

Fedez e Aka7even pronti per una collaborazione? E’ bastato un tweet e una risposta a questo per far andare in tilt i social qualche ora fa ma di cosa si è trattato di preciso? Alcuni hanno gridato allo scandalo, altri ancora pensavano di essere finiti su scherzi a parte, fatto sta che a lanciare l’amo è stato proprio Aka7even che, ancora sulla cresta dell’onda della popolarità ottenuta dal programma e dal gossip relativo a Martina Miliddi, ha chiesto a Fedez una collaborazione per un prossimo brano e lui ha risposto di sì. In particolare, Luca ha scritto: “Ciao brodi.@Fedez collaboriamo?” e il rapper dall’altro lato risponde: “Daje”. In molti sono saltati sulla sedia ma solo perché non sanno, o hanno dimenticato, che Luca è stato anche a X Factor e che all’epoca trai i giudici c’era proprio Fedez.

Fedez e Aka7even, collaborazione in arrivo?

In particolare, Luca partecipò all’edizione 2017 di X Factor ottenendo il sì da parte di tutti e quattro i giudici e trovandosi poi proprio nella corsia di Fedez che però lo ha eliminato ai Bootcamp dandogli appuntamento a quando avrebbe compiuto 18 anni. Luca è comunque riuscito nel suo intento tornando in una veste tutta nuova, sia nel look che musicalmente, ad Amici 2021 sfiorando la vittoria e adesso forse per i due è arrivato il momento di ritrovarsi. Ci sarà davvero questa collaborazione? Al momento sembra tutto campato un po’ in aria ma mai dire mai specie nei prossimi mesi, le novità potrebbero non mancare, ne siamo certi.

