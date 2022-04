Fedez e Belen Rodriguez su Only fans/ “ Vendi il tuo corpo? “, “Io sarei miliardaria“

Fedez e Belen Rodriguez parlano di Only fans: tutte le curiosità

Al nuovo appuntamento con il podcast Muschio Selvaggio, il conduttore Fedez si è intrattenuto a conversare con l’ospite Belen Rodriguez, sul sito-web Only fans, piattaforma online dove i web-content editors (ossia gli abbonati e creatori di contenuti) possono monetizzare attraverso le utenze dei fan che lo seguono. Per l’occasione del podcast, quindi, Fedez incalza Belencita su Only fans, svelando di essersi confrontato sulla piattaforma con la consorte Chiara Ferragni: “Belen cosa pensi di OnlyFans? Mi è venuto in mente così perché io e mia moglie ne abbiamo parlato. Chiara vorrebbe pubblicare solo foto dei piedi. Magari i soldi li dà in beneficenza. Non è una perversione… io la trovo una cosa positiva. Se a qualcuno piacciono i piedi non c’è niente di male”.

L’influencer Chiara Ferragni sarebbe disposta quindi a pubblicare sul sito web delle immagini dei suoi piedi, per le attività filantropiche che le stanno a cuore, cosa che il consorte Fedez sembra accettare, al confronto con la special-guest di Muschio selvaggio. “OnlyFans è un po’ il sostitutivo del calendario di una volta- aggiunge poi Fedez, Se la gente dona di più puoi fare delle cose personalizzate. Tipo Bella Thorne ha aperto il suo profilo e in un giorno ha fatto un milione di dollari ma non metteva nudo”.

Incalzata su Only fans, quindi, Belen Rodriguez replica a Fedez con un commento che non risparmia una battuta sarcastica sul suo lavoro di modella e influencer, che potrebbe rivelarsi fortunato sul noto sito-web a suo avviso, a suon di battuta sarcastica: “La perversione potrebbe diventare qualcosa di positivo? Certo, non c’è niente di male. OnlyFans fatto con i piedi. Beh fatto con i piedi a volte è meglio di fatto con le mani. E ancora: “Ma cosa è OnlyFans? E’ un social censurato? C’è stato un servizio delle Iene… vendi il tuo corpo? Io sarei stata miliardaria… quindi per vederti devono pagare? Ma tu sei abbonato?”

Fedez sbarca su Only fans: la confessione a Belen Rodriguez

Al quesito di Belen Rodriguez, quindi, Fedez ammette di essersi abbonato a Only fans, per un motivo molto semplice: per lavoro mi sono abbonato a dei profili per vedere come funzionava. In questa sede abbiamo intervistato una ragazza che aveva OnlyFans”.

E a conclusione dell’intervento, la Rodriguez conclude: “No, io non ce la posso fare”.











