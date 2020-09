Fedez e Chiara Ferragni, anniversario di matrimonio sui social/ “PIù bello di così..”

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano sui social il secondo anniversario di matrimonio condividendo foto e video del giorno più bello della loro vita, festeggiato con il figlio Leone, le rispettive famiglie e tutti gli amici. Era il 1° settembre 2018 quanto Fedez e Chiara, diventati genitori da pochi mesi di Leone, pronunciarono il fatidico sì diventando ufficialmente marito e moglie. Un giorno da favola che, oggi, entrambi hanno voluto ricordare con foto emozionanti ricevendo migliaia di auguri. “Buon anniversario a noi! E non potrebbe essere più bello di così”, ha scritto Fedez condividendo una serie di scatti di quello che resterà un giorno memorabile nella vita del rapper, sempre più innamorato della moglie e del loro splendido bambino. “Grazie a tutti per gli auguri”, ha poi aggiunto Federico Lucia rispondendo a tutti i followers che gli stanno dimostrando affetto attraverso tantissimi commenti.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI, ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: “UNO DEI MIGLIORI GIORNI DELLA MIA VITA”

Anche Chiara Ferragni, l’influencer da 20,8 milioni di followers, ha voluto ricordare il giorno del suo matrimonio che, insieme a quello in cui ha messo al mondo il suo grande amore Leone, considera “uno dei migliori giorni della sua vita”. Innamoratissima del marito e della loro famiglia, Chiara emoziona i suoi followers tirando fuori la parte più semplice ed emotiva del suo modo di essere. Video e tante foto per ricordare un momento che, ancora oggi, emoziona non solo lei, ma anche i suoi amici e parenti. “Quante emozioni“, scrive, infatti, la sorella Valentina. “Per sempre sarà. September 1st, 2018″, aggiunge ancora la Ferragni nella didascalia che accompagna le foto della cerimonia e del ricevimento del suo matrimonio. Per i Ferragnez e i loro fan, dunque, oggi è davvero un giorno speciale.







