Fedez e Chiara Ferragni beccati insieme in Val Brembana/ Niente crisi, le foto confermano!

Gli ultimi dubbi su una presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni vengono oggi definitivamente cancellati da una serie di foto pubblicate in esclusiva da Novella 2000. Il celebre giornale diretto da Roberto Alessi mostra, in un servizio in copertina, Chiara e Federico insieme, in un momento di relax insieme ai figli nella Valle Brembana. Il cantante e l’influencer hanno infatti deciso di allontanarsi momentaneamente dal caos di Milano per ricaricare le batterie.

D’altronde entrambi arrivano da giorni molto caotici e a tratti difficili. Entrambi sono stati al centro di gossip, anche spiacevoli, durante e dopo il periodo del Festival di Sanremo 2023. Dopo l’ormai celebre bacio tra Fedez e Rosa Chemical si è inoltre diffusa l’indiscrezione secondo la quale il rapper e la Ferragni vivessero un periodo di crisi nera.

Un gossip questo che è andato avanti per settimane e che oggi trova una smentita definitiva di fronte a queste immagini che mostrano una coppia serena e innamorata. “Fedez e Chiara Ferragni hanno trascorso pranzo e primo pomeriggio in Val Brembana, oggi sabato 4 marzo 2023. – fa sapere Novella 2000, che ancora precisa – La coppia era ospite dell’Agriturismo Ferdy a Lenna, nella provincia di Bergamo, ed è stata fotografata da valbrembanaweb.com“.

Tra una passeggiata in mezzo alla natura, un giro sul pony per Vittoria e Leone, Fedez e Chiara si sorridono. Immagini che sanciscono una chiara pace (o riappacificazione) per la coppia e la volontà dei due di vivere un momento di pace. Va d’altronde ricordato che solo pochi giorni fa Fedez, con un post su Instagram, ha annunciato di voler prendere una pausa dai social a causa di un periodo particolare che starebbe vivendo. Annuncio che ha allarmato molti fan del rapper, preoccupati per la sua salute.

