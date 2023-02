Fedez e Chiara Ferragni, è vera crisi?/ Lui avrebbe cercato ospitalità da amici, ma…

Crisi Ferragnez: Fedez avrebbe chiesto ospitalità ad amici, ma…

Continua a tenere banco la presunta crisi in corso tra Fedez e Chiara Ferragni. Dopo il Festival di Sanremo la situazione sembra essere definitivamente precipitata e sono numerosi gli indizi, social e non, che confermerebbero le tensioni coniugali. A rilasciare ulteriori indiscrezioni è Vanity Fair, secondo cui la crisi non è affatto una montatura e, anzi, secondo alcune fonti vicine ai Ferragnez, sarebbe “molto peggio di quel che si pensi“.

Negli ultimi giorni è circolato il rumor secondo cui Fedez sarebbe stato relegato a dormire sul divano, sfrattato dunque dal letto coniugale che condivide con la moglie. Ma, sempre secondo quanto riportato dal magazine, il rapper avrebbe addirittura chiesto ospitalità ad alcuni amici nel tentativo di placare gli animi e raffreddare la rabbia dell’influencer. Tuttavia, nessuno degli amici di Fedez avrebbe accettato la proposta per non rimanere coinvolto in quello che rischia di diventare il caso mediatico dell’anno.

Fedez e Chiara Ferragni: dal Festival di Sanremo alla presunta crisi

Ma qual è la verità sulla presunta crisi in corso in casa Ferragnez? Al momento è ancora ben lontana dall’essere scoperta, e la narrazione mediatica che se ne sta facendo in questi giorni è frutto solo di rumors, indiscrezioni e supposizioni. Tutto sarebbe precipitato dopo il Festival di Sanremo, con la misteriosa litigata tra Fedez e Chiara Ferragni nel dietro le quinte al termine della finale. L’influencer, stando alle voci di corridoio, si sarebbe infuriata per essere stata oscurata dal marito, che si è preso la scena con il bacio a Rosa Chemical e non solo.

Dopo Sanremo, le apparizioni di coppia sui social sono diminuite e il rapper e l’imprenditrice digitale sono comparsi sporadicamente sui propri canali ufficiali, separatamente, entrambi impegnati nei rispettivi lavori. Tra voci di crisi e ipotesi legate ad una mossa di marketing della coppia, che smentirebbe dunque le tensioni coniugali, i Ferragnez sono nuovamente sulla bocca di tutti.











