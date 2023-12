Fedez e Chiara Ferragni, le foto hot scatenano la polemica/ Web grida alla scandalo: le reazioni

Fedez e Chiara Ferragni, al centro di una nuova polemica web

Fedez e Chiara Ferragni, tra gli influencer born in Italy più seguiti nel mercato dei social, finiscono al centro di una nuova polemica online. Si tratta dello sciame di contestazioni che una compagine di haters, tra gli internauti attivi sui social, muove contro i Ferragnez relativamente ad un post dei due genitori vip, condiviso sul re dei social. Più precisamente, é una carrellata di scatti che vede i Ferragnez, rispettivamente di 34 e 36 anni, immortalati mentre si stringono in una serie di sexy pose, in indumenti intimi e tra intimità alle stelle e una dose di nudità non troppo svelata.

Il lungo weekend segnato dalla ricorrenza festiva dell’Immacolata Concezione, per i Ferragnez, é all’insegna dei comfort, con in particolare del buon cibo e, tra le suggestive immagini di una accogliente baita in Svizzera, non manca qualche scatto con il resto della famiglia. Con i due influencer consorti vip, non mancano in particolare i due figli avuti dalla coppia, Leone e Vittoria. Così come trapela tra le nuove Instagram stories della webstar consorte di Fedez, Chiara Ferragni.

I Ferragnez optano per il weekend sulla neve

La coppia sceglie Saint Moritz per la prima vacanza sulla neve della stagione invernale 2023, che gli stessi Chiara Ferragni e Fedez riscaldano, con il post più virale del momento. L’idea di postare le immagini che segnano un esorbitante volume di interazioni, anche critiche che in particolare tacciano la coppia di volgarità e un’insana tendenza a rendere pubblico il privato privandosi anche della privacy nell’intimità, é il rapper lombardo, che si lascia così immortalare con la influencer cremonese che ha indossa un indumento intimo color carne, very minimal. Lui è a petto nudo e mostra incurante dell’occhio pubblico anche la cicatrice dell’intervento con cui lo scorso anno è riuscito a battere un tumore al pancreas. A corredo delle immagini della coppia il cantante scrive il messaggio : “noi”. Poi, impreziosito di una emoticon a forma di cuore rosso.

“Cringe, manco i 12enni postano queste foto- si legge tra le parole di uno dei commenti social più aggreganti sul post tanto discusso nel web di Fedez e Chiara Ferragni-; “raga tutto a posto, però almeno l’intimità non c’é bisogno di regalarla al mondo…”; “qui soprattutto per leggere i commenti degli indignati… detto ciò, stupendi!”.











