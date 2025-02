Siamo ad una settimana dal gong ma il focus sul Festival di Sanremo 2025 è già in auge da tempo, complici alcune circostanze ‘parallele’ con protagonisti alcuni dei big in gara. Prima il ritiro di Emis Killa a smuovere le acque in cui naviga la kermesse, poi le scottanti rivelazioni emerse a proposito della relazione – da tempo conclusa – tra Fedez e Chiara Ferragni. Storie di presunti tradimenti, di fantomatiche bugie; di possibili relazioni parallele e ‘inedite.

Insomma, il calderone del gossip è bello carico e da giorni trabocca sul Festival di Sanremo 2025 con vista a quelle che saranno le ripercussioni degli ultimi eventi sullo spettacolo. Nel frattempo – come racconta Novella 2000 – i microfoni di Pomeriggio 5 sono riusciti a beccare prima Chiara Ferragni e poi Fedez ma vige una differenza sostanziale tra i due interventi, sia in termini di contenuto che di atteggiamento.

Chiara Ferragni e Fedez, reazioni ‘opposte’ ai microfoni di Pomeriggio 5

“Da parte mia non c’è nulla di organizzato; è vero che non c’è stata molta privacy per nostra scelta ma tutte le cose che stanno uscendo adesso non dipendono da me”. Poche parole ma comunque argomentate da parte di Chiara Ferragni intercettata dai microfoni di Pomeriggio 5. Decisamente diversa la reazione di Fedez che, raggiunto dall’inviato Michel Dessì, non solo ha glissato sugli ultimi eventi ma si è lasciato andare anche ad una sonora frecciatina ai danni della trasmissione. “Come sto? Ti interessa davvero? Dai ti saluto, ciao. Avete già abbastanza materiale di cui parlare, non vorrei rubare troppo tempo alla vostra fantastica trasmissione d’informazione”.

Sorvolando sulla stoccata ‘velenosa’, è evidente che l’intento di Fedez sia ora quello di concentrarsi unicamente sul Festival di Sanremo 2025; è lecito credere però che una volta iniziata la kermesse potremmo assistere ancora ad ulteriori ‘turbolenze’ mediatiche.