Fedez e Chiara Ferragni: lui dorme sul divano?/ Stop alle riprese di The Ferragnez 2

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi? La presunta crisi avrebbe avuto inizio sul palco del Festival di Sanremo 2023. Durante la serata finale Rosa Chemical ha baciato sul palco. L’episodio è stata gestito con leggerezza dal conduttore Amadeus, ma nelle ore successive sono circolati pettegolezzi e indiscrezioni sulla reazione di Chiara Ferragni. Sui social Fedez sembra aver scelto il silenzio: da giorni non pubblica più post o storie. Chiara, invece, continua a pubblicare foto dei figli e delle sue collaborazioni. Grande assente: il marito.

Ma non è tutto. Secondo fonti vicine alla coppia, come riporta Vanity Fair, in questi giorni Fedez dormirebbe sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. La causa del gelo tra i Ferragnez non sarebbe dovuto al bacio con Rosa Chemical, ma all’eccessivo protagonismo di Fedez al Festival, che avrebbe oscurato la moglie.

The Ferragnez 2: stop alle riprese

La presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez avrebbe causato anche uno stop alle riprese della seconda stagione del docushow “The Ferragnez”. Secondo il giornale online Linkiesta, marito e moglie avrebbero chiesto di fermare temporaneamente le riprese di “The Ferragnez 2″, che sarebbero dunque state in corso anche nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023. Lo stop potrebbe provocare uno slittamento della data di uscita della seconda stagione del docu-show: la fortunata serie sarebbe dovuta ripartire a maggio, ma sembra che il tutto sia stato posticipato al dopo estate.

