Fedez e Chiara Ferragni: lui la chiama con il nome dell'amante? Spunta un vecchio video che fa discutere in cui sembra chiamarla Angelica...

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo al centro del gossip: spunta uno strano vecchio video<7h2>

Nei mesi scorsi Fabrizio Corona ha lanciato la bomba su Fedez, il matrimonio con Chiara Ferragni era già finito e l’ex re dei paparazzi aveva spifferato che alla base c’era anche un tradimento del rapper con un allora sconosciuta modella di nome Angelica Montini che da allora finì al centro del gossip. Durante il Festival tutti gli esperti di tv, giornali e siti stavano attentissimi ad ogni mossa del rapper e della ragazza che fini per sbottare contro i paparazzi. Da allora sono passati mesi, Fedez ha una nuova fidanzata Giulia Honegger e la Montini è ritornata nel dimenticatoio.

Fino ad oggi il cui nome è ritornato al centro della ribalta per un motivo ben preciso. Da giorni circola sui social, prima su Tik Tok e poi su Instagram un strano video in cui pare che il rapper chiami la moglie con il nome dell’amante, all’epoca ancora sconosciuta. Su Tik Tok, infatti, è diventata virale una IS di Fedez e Chiara Ferragni in cui i due, all’epoca ancora marito e moglie, scherzano sull’altezza e sui tacchi e ad un certo punto si sente Federico Lucia dire borbottando: “C’è, Angè, ma perché…” nome che con il senno del poi si può identificare con Angelica. Fedez ha chiamato Chiara Ferragni con il nome dell’amante?

Fedez ha svelato il tradimento a Chiara Ferragni ben prima di Fabrizio Corona? La verità sul video

Inutile dire che nel giro di poche ore il video di Fedez che sembra chiamare Chiara Ferragni con il nome dell’allora amante Angelica è diventato virale ma gli utenti si sono divisi. Secondo tantissime persone non ci sono dubbi sul fatto che Fedez, come successo in passato altre volte il rapper avrebbe rivelato quello che sarebbe successo poco dopo, con la scoperta dell’effettivo tradimento da parte di lui. Altri invece sostengono che nel video si senta il rapper pronunciare: “Ma già…c’è ma perché?” Considerando l’audio della storia il dubbio resterà quel che è certo è che i Ferragnez in un modo o in un altro continuano a far parlare di loro anche dopo la loro separazione e l’aver preso strade separate.

