Fedez e Chiara Ferragni nel mirino de web: la vacanza a Dubai fa discutere/ Il motivo

Ci risiamo, i Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez, finiscono di nuovo al centro di una polemica web e stavolta per via della vacanza pasquale a Dubai. Il nuovo viaggio itinerante che la coppia vip made in Italy ha intrapreso negli Emirati Arabi, con tanto di immancabili post condivisi dai Ferragnez via social a documentare il tutto, fa ora parecchio discutere online.

E il motivo é l’incoerenza di cui Fedez é ora tacciato dagli utenti contestatori, a fronte di una aspra critica che di recente lui aveva espresso su Dubai, la meta turistica che insieme alla consorte Chiara Ferragni poi ha deciso di raggiungere, per le vacanze di Pasqua 2023.

Web insorge contro i Ferragnez: la polemica social

Così come segnalato in rete, in un recente episodio del suo podcast “Muschio Selvaggio”, il rapper di Cigno Nero dichiarava che non si sarebbe più recato al caldo del Medio Oriente, definendo Dubai come “Disneyland degli orrori”. E tra le sentenze web della polemica in corso, che coinvolge Chiara Ferragni e Fedez via social, si leggono non a caso, in particolare: “Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX — é la segnalazione meticolosa di un utente, aggregante, ai danni di Fedez — avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato. Questo perché era una “Disneyland degli orrori” o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente». «Fede — ricorda poi un altro utente al centro della contestazione web — ma non avevi detto che a Dubai non ci saresti più tornato?». E nel mezzo della polemica, poi si legge ancora: «@fedez ma non avevi parlato male degli Emirati prima dei Mondiali? Ora ci passi le vacanze? TU E LA TUA FAMIGLIA SEMPRE INCOERENTI».

Insomma, il popolo del web sembra non perdonare la scelta “incoerente” del rapper di visitare una località da lui stesso criticata pubblicamente.

