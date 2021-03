Fedez e Chiara Ferragni oggi svelano nome figlia a Sanremo 2021?/ Lui “Stasera lo urlo” La moglie…

Tra le sorprese che il Festival di Sanremo 2021 è pronto a regalarci stasera con la serata finale c’è il nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni. A rivelarlo è proprio il cantante, in gara con Francesca Michielin. Lo ha fatto in una diretta Instagram con la moglie, spiazzandola completamente. «Senti amore.. oggi urlo il nome della bambina?», ha chiesto infatti Fedez. L’idea non ha entusiasmato Chiara Ferragni, che ha subito replicato con un secco «no». L’artista dal canto suo è scoppiato a ridere e non è andato oltre, ma non ci stupiremmo se decidesse di contraddire la moglie e di regalare un colpo di scena sul palco dell’Ariston.

Molto potrebbe dipendere anche dal suo stato d’animo, visto che nelle sue apparizioni è apparso sempre molto teso. Ma questo potrebbe d’altra parte essere un modo anche per buttar via quella tensione che ha accompagnato la sua esperienza sanremese e per fare una dedica speciale alla sua famiglia. Sui social comunque è già attesa tra i fan per capire se ci sarà o no questa sorpresa.

NOME FIGLIA FEDEZ E CHIARA FERRAGNI È UN CASO

Peraltro, il nome della figlia di Fedez e Chiara Ferragni è diventato un caso. Su Internet, infatti, prosegue la caccia al nome che la coppia ha pensato di dare alla sorellina di Leone. In queste settimane hanno lanciato degli indizi. Ad esempio, la celebre influencer sui social ha pubblicato una tenera foto con Leone quando era appena nato scrivendo di non veder l’ora di replicare con la sua «baby V». Quindi, per il momento l’unica cosa che è sicura è l’iniziale del nome. Rispondendo poi alle domande dei fan, Chiara Ferragni aveva precisato che non svelerà il nome della figlia prima della sua nascita, proprio come accaduto per Leone, ma deve fare attenzione al marito, pronto a rivelarlo sul palco del Festival di Sanremo 2021 questa sera. Qualcuno ha azzardato Vittoria, c’è chi ha parlato di Vita, ma nelle ultime ore ha preso quota soprattutto Venere. Fedez, che ha mostrato il dettaglio della V sui vestiti indossati all’Ariston, potrebbe dunque fare un importante annuncio al termine della sua esibizione con Francesca Michielin.



