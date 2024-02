Fedez e Chiara Ferragni, perché si sono lasciati?/ ‘Fatali’ le parole di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio

Fedez e Chiara Ferragni, matrimonio ai titoli di coda?

Le ultime notizie non sono per nulla felici in riferimento al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni. Dopo i rumor contrastanti delle ultime settimane, una tempestosa crisi coniugale sembra davvero essersi abbattuta sulla coppia. Come riporta Coming Soon, la notizia è stata paventata in primis dal sito Dagospia, trovando poi conferme da parte del Corriere della Sera.

Ma perchè Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati? Sempre il portale di Roberto D’Agostino avrebbe aggiunto ulteriori dettagli e teorie rispetto ai motivi della rottura. La punta dell’iceberg sarebbe stata l’ospitata di Marco Travaglio nel podcast Muschio Selvaggio; il giornalista ha avuto modo di ‘scontrarsi’ con il rapper a proposito di Selvaggia Lucarelli, lasciandosi andare ad una frase piuttosto forte: “Ce l’hai con lei perchè ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”.

Fedez e Chiara Ferragni, perché si sono lasciati?

Dunque, perché il dibattito tra Marco Travaglio e Fedez avrebbe sancito la rottura definitiva tra il rapper e Chiara Ferragni? Osservando la clip in questione, il marito dell’influencer non avrebbe speso particolari parole per ribattere a quell’affermazione, come appunto riporta Dagospia: “Il rapper, di fronte a Marcolino, invece che difendere la sua signora ferita nell’orgoglio, abbozza e pronuncia un serafico: ‘Ok, se vuoi ti rispondo’. E la Ferragni deve avergli risposto: ‘Ok, ma ora te ne vai…’”.

Chiaramente, si attendono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati prima di avere la certezza di cosa avrebbe potuto causare la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. Intanto, come riporta Coming Soon, l’influencer sarà ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio il prossimo 3 marzo. L’appuntamento sarà dunque imperdibile dato che potrebbero emergere finalmente dei dettagli inediti sia in relazione al ‘Pandoro-gate’ che in riferimento alla rottura con Fedez.

