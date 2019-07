Fedez e Chiara Ferragni sul Lario/ Video: “Lord” Leone come Archie

Fedez torna sul Lario con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone per il weekend. I Ferragnez si stanno godendo la magica atmosfera del lago di Como a Villa Sola Cabiati, la dimora storica di Tremezzo. Un’atmosfera quasi reale, non a caso Fedez ha subito definito “lord” il suo piccolo Leone. «Ciao piccolo Lord, quanto sei bello amore mio», gli dice in una delle sue Instagram Stories. E visto che in questi giorni tiene banco il battesimo di Archie in forma privata, il parallelo del rapper appare calzante anche per i fan, che subito hanno riempito di commenti gli account social dell’artista per commentare anche “lord” Lello. Il padre dunque ci scherza su: pubblica il video del figlio mentre fa una colazione “reale” e lo filma mentre si avvia da solo nel viale dell’hotel, che in effetti richiama le tenute della famiglia reale britannica. Ma se Fedez e la moglie Chiara Ferragni preferiscono condividere molto con i fan, i genitori del piccolo Archie, l’ultimo arrivato a casa Windsor, tengono molto alla riservatezza, infatti il battesimo si terrà in forma privata.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SUL LARIO: LEONE DA LORD AD ALLEVI…

Intanto i Ferragnez si godono qualche giorno di riposo al Lario. Sono arrivati in mattinata insieme al figlio Leone. Con loro c’è però tutta la famiglia, comprese sorelle e mamma della nota influencer. Ad annunciare il loro arrivo è stata prima la Ferragni nelle Instagram Stories. «Torno sul lago di Como per il fine settimana. Questa volta con la famiglia al completo». Poi anche Fedez ha tenuto aggiornati i suoi fan con tante storie in compagnia del figlio “Lello”. «Colonnello Lello tiene d’occhio il traffico aereo», scrive ad esempio perché il piccolo aveva notato un aereo in volo. «Che sofisticato. Little Allevi», scrive invece Fedez quando nota il figlio al pianoforte. Nei giorni scorsi hanno invece partecipato alla sfilata di Fendi, a Roma. Una serata da sogno in uno scenario suggestivo, il Colosseo. La coppia tra l’altro è stata omaggiata con due bauli da viaggio a marchio Fendi che hanno ovviamente mostrato orgogliosamente nelle Instagram Stories.

