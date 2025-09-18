Fedez rompe il silenzio su Chiara Ferragni: "Ritorno insieme? Mai dire mai"

A distanza di quasi due anni dalle fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni, c’è chi continua a sognare un ritorno di fiamma per la coppia. Tutto questo nonostante i due siano impegnati a vivere delle nuove storie dal punto di vista sentimentale. Il cantante milanese è infatti fidanzato con Giulia Honegger, alla quale è legato da ormai diverse settimane. Intanto Chiara Ferragni si è rifatta una vita con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, che di recente ha avuto anche un incontro con Fedez. E nelle scorse ore il cantante ha commentato la possibilità di poter tornare in futuro con l’ex moglie. A surriscaldare il clima ci ha pensato il giornalista e speaker Giuseppe Cruciani: “C’è un giallo che dobbiamo risolvere. Oggi è venuta qui la signora Ferragni. Abbiamo scoperto che Chiara è nel palazzo del Sole 24 Ore, l’ho scoperto casualmente. Adesso mi stanno dicendo che lei è salita all’ottavo piano dal direttore Fabio Tamburini. Magari il direttore vi fa rimettere insieme. Perché ridi? Nella vita magari uno può anche tornare insieme all’ex moglie” ha detto il conduttore provocando la reazione imbarazzata di Fedez che non si è nascosto tra sogni e desideri: “Mai dire mai”.

Fedez e Chiara Ferragni tornano insieme? Parenzo punge il cantante

Nel corso della recente puntata del programma radiofonico La Zanzara, Fedez si è esposto su Chiara Ferragni, rompendo così il silenzio sulla separazione anche se con una frase. A pungolarlo ci ha pensato Davide Parenzo, che non ha perso occasione di tirare in ballo l’argomento di una riappacificazione con l’ex moglie in futuro:

“Ma è un’ipotesi fantascientifica o no? Puoi dire che è stato l’amore più grande della tua vita? Ci puoi dire che Chiara è stato il tuo amore più grande?”. Il rapper ha preferito non rispondere e, con un sorriso, ha chiuso il discorso con una battuta