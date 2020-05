Fedez e Chiara Ferragni/ “Vittime” di Pio e Amedeo in Emigratis 3

Pubblicità

Fedez e Chiara Ferragni protagonisti di Emigratis, il programma del duo comico Pio e Amedeo trasmesso in replica in prima serata su Italia 1. Prosegue il viaggio a scrocco dei due “emigratis” Pio e Amedeo che questa settimana hanno pensato bene di irrompere nella vita fabolous di una delle coppie più amate e seguite di sempre. Si tratta dei Ferragnaz, ossia il rapper Fedez e la fashion blogger Chiara Ferragni. I due comici pugliesi li hanno raggiunti a sorpresa nella loro bellissima casa di Los Angeles violando la loro privacy, ma regalando al pubblico momenti di grande ilarità e divertimento. Pio e Amedeo con tanto di canotta, pantaloncini e zoccoletti della Dott. Scholl arrivano nella soleggiata Los Angeles dove decidono di far visita a Chiara Ferragni. Ad aprir loro la porta della sua casa è proprio la fashion blogger da quasi 20 milioni di follower, oggi diventata anche imprenditrice digitale e stilista di successo. L’intervista ricordiamo è stata registrata quando la Ferragni era ancora in dolce attesa del piccolo Leone, il primogenito nato dal matrimonio con il rapper Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni: Pio e Amedeo irrompono nella loro casa

L’irruzione di Pio e Amedeo nella casa di Chiara Ferragni e Fedez a Los Angeles è sicuramente uno dei momenti più divertenti della terza stagione di Emigratis, il programma che vede i due comici impegnati in lunghi viaggi a scrocco di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Questa settimana “vittime” del duo comico pugliese sono stati i Ferragnez che si sono ritrovati presi d’assalto dalla simpatia travolgente di Pio e Amedeo. I due comici si sono autoinvitati a casa della Ferragni a Los Angeles dove hanno trovato la fashion blogger in compagnia del marito Fedez e della cagnolina Matilda che, per restare in tema di web star, ha anche lei un profilo social attivo da migliaia e migliaia di follower. Una volta dentro, Pio e Amedeo consegnano dei regali alla coppia: da una finta stella sulla Walk of Fame di Hollywood per il figlio Leone, un bavaglino enorme, ma anche un bastone per i selfie. A completare il pacco dei doni anche una bellissima borsa per Chiara Ferragni, peccato però che sia solo un’imitazione di uno dei brand più amati dalla fashion blogger!



