Fedez e Clara, spuntano nuovi scatti insieme: la complicità tra i due cantanti

Negli ultimi giorni, Fedez e Clara Soccini sono sempre più al centro dell’attenzione. I due hanno da poco pubblicato il singolo estivo “Scelte stupide“, ma a far parlare non è solo la musica. Da allora, si sono moltiplicate le voci su un possibile flirt tra il rapper e la cantante, alimentate da diverse apparizioni pubbliche in cui sono stati sorpresi in atteggiamenti piuttosto ambigui. A rendere ancora più sospetti i rumors, la recente partecipazione di Clara al Pulp Podcast, condotto proprio da Federico Lucia insieme a Mr. Marra.

Alla domanda sul suo attuale status sentimentale, la cantante ha semplicemente riso, lanciando uno sguardo complice verso il rapper. Un comportamento che ha lasciato interdetti molti fan, soprattutto perché fino a poco tempo fa si pensava che Clara fosse ancora legata a Jacopo Neri, ex cestista milanese, con cui aveva una relazione da anni. Nonostante ciò, alcuni giorni fa, Clara ha smentito i rumors su X, chiarendo di non essere impegnata con l’ex di Chiara Ferragni. Ma, alcuni recenti avvistamenti sembrano raccontare un’altra versione.

Nel nuovo numero del settimanale Chi, Clara Soccini e Fedez sono stati paparazzati insieme in Puglia, dove hanno affittato una casa in occasione delle loro esibizioni al Battiti Live 2025. Negli scatti pubblicati, i due appaiono rilassati e complici a bordo piscina, lontani dal classico entourage lavorativo. Sebbene nella villa sembrino presenti anche altre persone – probabilmente membri dello staff o amici comuni – queste fotografie hanno riacceso i riflettori sul loro presunto flirt. A rafforzare i sospetti, anche il fatto che Jacopo Neri, storico compagno di Clara, sembra ormai scomparso dai radar.

Non solo, Federico ha anche iniziato a condividere frequentemente storie su Instagram in cui riprende Clara con scherzi e gag, in un clima di confidenza che ricorda molto quello dei tempi con l’ex moglie Chiara Ferragni, quando i siparietti di coppia riempivano i suoi social quasi quotidianamente. Insomma, a questo punto, resta solo da capire se, e quando, i due decideranno di svelare la vera natura del loro rapporto.