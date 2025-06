Continua il mistero sul rapporto tra Clara e Fedez, che da pochissimo hanno fatto uscire il loro singolo “Scelte stupide”. Ancora non si è capito se gli avvicinamenti e i baci siano solo una mossa tattica per far parlare di sè, oppure, se dopo la storia con Chiara Ferragni ci sia spazio nel cuore del rapper di innamorarsi ancora una volta.

Chiara Ferragni fa un gesto inaspettato per Fedez/ I messaggi d’affetto per la morte della nonna Luciana

Quel che è certo è che la cantante non ha gradito le supposizioni del pubblico ed è intervenuta sui social: “Sono cose inventate sulla mia vita, ma poi era solo prospettiva”. Pare infatti che la famosa fotografia dove sembra che i due si bacino sulla bocca sia solo un’incomprensione e che i cantanti si stavano solo dando un bacio sulla guancia. Eppure, il paparazzo che li ha immortalati conferma tutto: “Io c’ero, il bacio c’è stato eccome“.

Chi era Luciana, la nonna di Fedez/ Appassionata di tarocchi, era apparsa nella serie The Ferragnez

Fedez e Clara, bacio ai Tim Summer Hits? La richiesta folle del pubblico

Rimane quindi difficilissimo stabilire cosa sia successo davvero tra i due artisti, anche se quello che sappiamo con certezza è che il pubblico non si arrende e rimane curioso di sapere se tra di loro ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione musicale. Così, Fedez, che ieri ha annunciato la morte di sua nonna Luciana, è stato messo alle strette insieme a Clara. Il pubblico, che non si arrende facilmente ha deciso di intervenire Martedì, durante i Tim Summer Hits. Qui, la coppia ha portato in scena Scelte Stupide e prima dell’esibizione i fan hanno fatto partire un coro scioccante gridando “Bacio, Bacio”. Andrea Delogu, conduttrice, ha subito cercato di dissumulare tofliendo l’attenzione dalle parole degli spettatori.