Ormai da qualche giorno Fedez e la cantante Clara stanno rivelando alcuni indizi sui social su una possibile collaborazione musicale, e proprio ieri sera i due artisti sono stati paparazzati insieme da Chi, che li han beccati per le strade di Milano. Il rapper, sorridente, si sarà messo a ridere pensando a cosa dirà la gente sul loro conto quando usciranno le immagini sui giornali dato che ormai da tanto tempo occupa le pagine di gossip per via delle sue presunte relazioni dopo il matrimonio con Chiara Ferragni.

Pare che ieri sera Fedez e Clara si siano trovati insieme per festeggiare l’incisione del nuovo brano, andando a cena con alcuni amici. Durante la serata si sono poi spostati presso il famoso Armani Privè, e non dimentichiamo che il rapper aveva fatto la stessa cosa quando aveva inciso il brano “Mille” insieme ad Achille Lauro e Orietta Berti. Dopo averli visti insieme, i fan della coppia si sono subito chiesti se ci fosse un flirt in corso tra i due artisti, rumor spento subito dato che Clara è fidanzata con Jacopo Neri. I due hanno appena fatto un bellissimo viaggio a Tokyo la scorsa settimana.

Fedez e Clara, le frecciate del rapper alle sue vecchie fiamme: cos’ha detto

Niente paura dunque su una possibile relazione tra Clara e Fedez, dato che lei è fidanzatissima e innamorata del suo Jacopo Neri. Di certo tra loro c’è un’intesa umana e musicale, dato che la cantante ha apprezzato moltissimo l’esibizione del rapper durante Sanremo 2025. Nel mentre, Fedez non sembra arrendersi nell’inviare frecciate alle sue vecchie frequentazioni dato che di recente spuntano sui suoi social frasi di ogni tipo come: “Pensavo fosse amore, invece era un lavoro“. Negli ultimi tempi il rapper è concentrato prevalentemente nel suo nuovo podcast “Pulp podcast” insieme a Mr. Marra, mettendo da parte per un attimo le sue frequentazioni.