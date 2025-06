L’estate non è solo la stagione più calda che viene invasa dai tormentoni che vengono dimenticati già a partire da settembre, ma è anche la stagione delle coppie che si formano per poi lasciarsi subito dopo. Fedez e Clara, nonostante lei abbia urlato a tutti di farsi gli affari propri, non conoscendo come funziona il gossip, potrebbero essere la coppia più chiacchierata dei prossimi mesi.

A Sanremo 2025 potrebbe essere nata la simpatia tra i due cantanti che poi hanno deciso di fare un singolo insieme dal titolo ‘Scelte stupide’. Molti hanno fatto dell’ironia sul brano parlando della scelta di mettersi assieme a un uomo così chiacchierato e che fa polemica ogni cosa che dice. Ma saranno compatibili come coppia? Scopriamolo grazie all’oroscopo di un astrologo famoso come Branko.

Fedez e Clara: “Mix esplosivo”, svela l’oroscopo di Branko

Cosa svela l’oroscopo di Branko stando a quella che potrebbe essere la coppia dell’estate ovvero quella composta da Fedez e Clara? Ebbene la loro compatibilità stando ai segni (Bilancia e Scorpione) è dell’82%, quindi molto alta. Si parla di un mix potenzialmente esplosivo che saprà dare grande soddisfazione agli affamati di gossip e di storie tra vip.

Certo, bisogna poi vedere se questa coppia riuscirà a durare nel tempo perché si sa che a volte la passione brucia i primi mesi per poi spegnersi nel giro di pochissimo. Se la Bilancia ha la tendenza a cercare l’armonia, lo Scorpione preferisce profondità e controllo all’interno della coppia. Soltanto il tempo potrà dire se dureranno oppure no, e l’oroscopo di Branko, anche.

