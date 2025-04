Ormai i featuring nel mondo della musica non stupiscono più perché sono talmente comuni che nessuno è più un evento per gli appassionati tranne rarissime eccezioni. Quindi non stupiscono i feat di una Rose Villain o di una Elodie, per non parlare di una Annalisa che pare stia lavorando al nuovo album, così come Madame. Fedez è uscito bene dall’ultimo Festival di Sanremo, così come Clara, anche se il suo debutto era stato molto più impattante. Sorpresa: il 2 maggio uscirà il nuovo singolo di quest’ultimi, come hanno annunciato i diretti interessati sul popolare social network Instagram.

Il singolo di Fedez e Clara si chiama ‘Scelte stupide’ e sarà disponibile appunto venerdì su tutte le piattaforme digitali per Warner Music Italy e chissà che non diventi una hit estiva in grado di far cantarne quante più persone possibili che amano ascoltare musica in special modo durante i lunghi tragitti in macchina per raggiungere le mete di vacanza.

Fedez e Clara: di cosa parla il loro brano ‘Scelte stupide’

Ma di cosa parla ‘Scelte stupide’, il brano di Fedez e Clara per la prima volta insieme dal punto di vista musicale? Le sonorità del brano sono cupe e si parla, tanto per cambiare, di amore. Una relazione complicata, burrascosa, impegnata a regalare al mondo le ultime luci prima dell’inevitabile blackout.

Il viaggio sonoro che il rapper ha intrapreso con la fortunata ‘Battito’ lo ha continuato con questo brano in uscita venerdì 2 maggio e infatti è trascinante grazie alla base elettronica che incalza senza contare della bellezza della voce della ragazza la cui uscita dalla fiction Mare Fuori ha fatto la sua fortuna perché ora è una cantante affermata e molto amata dal pubblico. E intanto l’ex moglie del rapper è stata presa di mira dagli hater di nuovo.

