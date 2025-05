Fedez e Clara, non solo musica: la coppia accende il gossip

Il mondo del gossip continua a tenere d’occhio la situazione sentimentale di Fedez, dopo la fine della storia d’amore con Chiara Ferragni e il suo ritorno alla vita da single. Dopo essersi messo alle spalle il matrimonio con l’imprenditrice digitale, il rapper ha ripreso in mano la sua vita e, tra un rumor e l’altro, continua ad infiammare la cronaca rosa tra papabili frequentazioni mai comunque realmente confermate. L’ultima indiscrezione in merito coinvolge una sua collega: si tratta di Clara Soccini, da tutti conosciuta semplicemente come Clara.

Il rapper e la cantante, nonché attrice della celebre serie Rai Mare Fuori, hanno da poco lanciato il nuovo singolo Scelte stupide, la loro prima collaborazione artistica pronta a candidarsi tra i tormentoni che infiammeranno l’estate 2025. Il brano è già un grande successo ma, musica a parte, da tempo si vocifera che tra i due colleghi possa essere scoccata la scintilla: Fedez e Clara sono fidanzati? In merito emergono nuovi dettagli che accendono l’entusiasmo dei fan.

Fedez e Clara sono fidanzati? Cos’è successo in diretta streaming

Quello tra Clara e Fedez è sì un incontro musicale, con la nascita della hit Scelte stupide, ma secondo molti fan potrebbe essere anche un affaire sentimentale: i due sono una coppia? Nuovi probabili segnali arrivano da una recente diretta streaming che i due cantanti hanno fatto assieme a Il Rosso e Ash, durante la quale non sono mancate “pillole” di gossip. Infatti, alla cantante è stato domandato: “Tu sei fidanzata?”. Clara non ha nascosto l’imbarazzo e ha tentennato, tra un “ehm…” e l’altro, rivolgendo anche lo sguardo verso Fedez.

Al punto che il rapper ironico ha esclamato all’intervistatore, stemperando l’evidente imbarazzo: “Ma fatti i ca**i tuoi!“. Un siparietto che non è passato affatto inosservato ai fan, che hanno notato occhiate, silenzi e atteggiamenti a tratti complici tra i due cantanti. Potrebbe essere davvero nata una coppia? Al momento i diretti interessati non hanno mai realmente confermato, ma potrebbero esserci interessanti sviluppi nel corso delle prossime settimane…