Fedez e Clara stanno insieme? Quello paparazza pochi giorni fa tra i due cantanti è davvero un bacio sulle labbra o si tratta di un gioco di prospettiva? Da giorni ormai tiene banco il gossip – probabilmente destinato ad accompagnarci nel corso dell’estate – di una possibile relazione segreta tra il rapper di Varese e la cantante Clara Soccini, indiscrezione esplosa dopo la paparazzata fatta dal settimanale CHI, in cui li si vede scambiarsi un bacio che sembra essere proprio sulle labbra.

Una vicenda che fa ancora più clamore perché Clara è fidanzata da lungo tempo. Motivo per il quale, subito dopo la diffusione della foto del presunto bacio, la cantante è intervenuta in prima persona per smentire categoricamente il gossip, parlando di prospettiva studiata ad hoc per far apparire quello con Fedez un bacio sulle labbra quando, nella realtà, non è così.

Fedez e Clara si sono davvero baciati? La versione dell’amico del rapper

Una versione che, nelle ultime ore, ha confermato anche un amico di Fedez, il Rosso, che era presente durante la serata in cui sarebbe scattato il tanto discusso bacio. “Quella sera c’erano 16 paparazzi fuori dal ristorante”, ha raccontato nel corso di una live su Twitch, spiegando che, accortasi dell’appostamento, Clara è più volte uscita fuori chiedendo loro di andare via. I fotografi sono tuttavia rimasti appostati fino a quando Fedez e Clara non si sono salutati e lì sarebbe stato beccato il bacio che, tuttavia, non era sulla bocca ma sulla guancia, secondo il Rosso. “Hanno iniziato a fare foto ininterrottamente”, ha raccontato l’amico di Fedez, spiegando che i due cantanti “Si sono salutati baciandosi sulla guancia, ma hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”. Il gossip, dunque, sembrerebbe così smontato del tutto; ma è davvero così?