“Fedez e Ferragni hanno fatto pace”/ Oppini: “Lo so da fonte certa”, Stefania Orlando: “Tutto montato!”

Francesco Oppini smentisce la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “Tutto a posto, lo so da fonti certe”

Si parla dell’ultimo Festival di Sanremo in diretta a Oggi è un altro giorno e una curiosa Serena Bortone chiede notizie sulla coppia Fedez-Ferragni. Da giorni ormai si parla di una presunta crisi tra i due dopo il bacio tra il rapper e Rosa Chemical proprio sul palcoscenico dell’Ariston, durante la finalissima co-condotta da Chiara.

Fedez e Chiara Ferragni: lui dorme sul divano?/ Stop alle riprese di The Ferragnez 2

A dare aggiornamenti sulla coppia è Francesco Oppini, uno degli affetti stabili di Oggi è un altro giorno. L’ex gieffino rivela di aver saputo da fonti certe e affidabili che non c’è crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: “È tutto a posto, lo dico perché ho delle fonti certe.” E aggiunge: “Se è vero che hanno discusso? Beh, qualcosa è successo, so che è tutto a posto. La coppia non scoppia, non adesso.”

Mario Giordano contro Fedez/ "Paladino diritti civili, ride di un mio difetto fisico"

Stefania Orlando punge: “Lite Fedez-Ferragni? Tutto montato per la seconda stagione dei Ferragnez”

In studio una pungente Stefania Orlando ammette però di non credere a questa presunta lite che ci sarebbe stata tra Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo. “Ma beato chi ci crede! – tuona infatti la cantante, spiegando il motivo del suo scetticismo – Secondo me è stato montato tutto ad arte perché sta arrivando la prossima stagione dei Ferragnez e quindi chiaramente stanno creando l’hype!” “Potrebbe anche essere così”, è il commento con cui Oppini chiude il discorso.

LEGGI ANCHE:

Fedez torna sui social senza Chiara Ferragni/ Il messaggio del rapper scatena...

© RIPRODUZIONE RISERVATA