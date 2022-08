Fedez e Ferragni, il video sul precipizio scatena la polemica/ Marina Di Guardo furiosa: “Troppo pericoloso!”

Fedez e Chiara Ferragni, il video sul precipizio a Ibiza scatena la polemica

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo nel mirino delle polemiche. La coppia più social d’Italia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Ibiza, location dalla quale, come sempre, condividono foto e video con i loro milioni di follower. Uno di questi video ha però suscitato i commenti negativi di molti nonché la preoccupazione di Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, che non è riuscita a trattenere la sua furia, manifestandola proprio sotto il video incriminato.

Il video di Fedez e Chiara Ferragni che tanto sta facendo discutere li vede in posa su una roccia isolata, un precipizio molto alto. Dietro di loro solo un fantastico tramonto e il vuoto sotto. Una location suggestiva sì ma sicuramente pericolosa che va affrontata con il giusto abbigliamento e un’imbragatura adatta, cose delle quali la coppia era sprovvista.

Fedez e Chiara Ferragni, mamma Marina Di Guardo furiosa per il loro video

Tra i commenti al video della coppia che più hanno attirato l’attenzione c’è proprio quello di Marina Di Guardo. La mamma di Chiara Ferragni, stuzzicata dalla sorella Francesca – che ha scritto Se lo vede mia mamma…”.- ha attaccato figlia e genero, scrivendo: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”. A lei si sono poi aggiunti i commenti negativi di vari follower, come questo: “Sapete che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti”, ha fatto notare alla coppia, concludendo “io credo che non sia stata una buona cosa fare un video così. Tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro”.

