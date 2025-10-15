Fedez e Giulia Honegger volano a Parigi con Leone e Vittoria, i figli del rapper, per trascorrere un weekend con i bambini a Disneyland.

Fedez e Giulia Honegger non si nascondo più e fanno sul serio., Dopo un’estate trascorsa insieme, la coppia è volata a Disneyland Paris per vivere un weekend magico con Leone e Vittoria, i figli che il rapper ha avuto dal matrimonio con Chiara Ferragni. La coppia, con i bambini, è stata pizzicata a Parigi dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 15 ottobre 2025, pubblica le immagini del primo viaggio di famiglia di Fedez con Giulia Honegger con cui ha ritrovato la serenità sentimentale dopo l’addio alla Ferragni.

Leone e Vittoria, entusiasti, hanno così trascorso qualche giorno con il papà passeggiando con lui mano nella mano. Anche Fedez si è lasciato contagiare dall’atmosfera magica del parco visitando i castelli e tutte le attrazioni e regalando ai bambini tanti ricordi di un viaggio meraviglioso.

Fedez, un nuovo inizio accanto a Giulia Honegger

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez che ha annunciato l’addio ai social, trascorre il tempo con Leone e Vittoria dividendosi con l’ex moglie. Entrambi provano così a regalare ai loro bambini momenti di spensieratezza e divertimento come ha fatto il rapper con l’ultimo weekend. Trascorrere qualche giorno a Disneyland Paris è stato magico per tutti, non solo per Leone e Vittoria.

Tra le attrazioni più amate dai bambini, quelle dedicate a Ratatouille dove si sono catapultati nel mondo del top chef ma anche le spettacolari esibizioni di Spider Man. Insomma, un weekend davvero magico che Fedez ha trascorso con i suoi bambini ma anche con Giulia Honegger sempre più coinvolta nella vita del rapper.