Il settimanale Chi pubblica le foto di Fedez e Giulia Honegger pizzicati insieme in Sardegna tra baci e bagni in mare.

Fedez sceglie ancora una volta la Sardegna per trascorrere la sua estate affittando la villa in cui soggiorna ogni anno e dove, quest’anno, ha scelto di concedersi qualche settimana di vacanza insieme a Giulia Honegger. Dopo essere stato pizzicato con lei in quel di Milano, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 23 luglio 2025, Fedez ha scelto di farsi accompagnare da Giulia Honegger anche in vacanza.

Con loro ci sono anche il cane, l’assistente del rapper e qualche amico. I due, tuttavia, hanno scelto di trascorrere qualche ora da soli e, dopo aver affittato un gommone, sono giunti sull’Isola di Mortorio che fa parte dell’Arcipelago della Maddalena lasciandosi andare alla tenerezza come mostrano le foto pubblicate da Chi.

Fedez e Giulia Honegger: la frequentazione continua

Dopo aver firmato l’accordo di divorzio da Chiara Ferragni, Fedez è volato in Sardegna dove si sta godendo il sole, il mare ma anche la presenza di Giulia Honegger. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi i due si scambiano dolci effusioni lasciandosi andare a baci e abbracci nel mare della Sardegna. Bella e giovane, Giulia Honegger sembra aver fatto breccia nel cuore di Fedez che, con lei, ha scelto di trascorrere una mezz’ora sull’Isola di Mortorio dove sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi.

I due, poi, sono risaliti a bordo del gommone per continuare la loro giornata al sole. Parlare di fidanzamento, forse, è ancora troppo presto ma la frequentazione, iniziata in quel di Milano, pare continuare. Dopo aver chiuso un capitolo così importante della sua vita sentimentale, Fedez sarà pronto per tuffarsi in una nuova relazione? Per ora, l’artista che è tornato a far cantare e ballare il pubblico con le sue canzoni, si gode la sua estate.

