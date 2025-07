Fedez e Giulia Honegger sono fidanzati? La modella accostata al rapper lombardo: "Hanno trascorso tanto tempo insieme"

Fedez torna al centro del gossip, il noto cantante e rapper lombardo, finito sotto i riflettori per via del presunto flirt con Clara, mette altra carne al fuoco. L’ex marito di Chiara Ferragni, che abbiamo visto molto vicino all’attrice lanciata al successo da Mare Fuori, è stato pizzicato dai paparazzi di Chi in dolce compagnia di Giulia Honegger, giovane imprenditrice che avrebbe trascorso molto tempo anche sulla riviera toscana negli ultimi giorni. Il magazine Chi ha descritto la situazione riguardante Fedez, che dopo aver vissuto dei giorni con la collega Clara pare aver già cambiato cavallo. “Di certo ora Fedez frequenta Giulia. Una ragazza cresciuta a Milano, dotata di una bellezza e di uno stile evidenti e che come il rapper ama i tatuaggi” si legge sulle colonne del sempre ben informato magazine.

Teresanna Pugliese e il malore dopo L'Isola dei famosi: "Mi sono buttata sul cibo"/ "Sono stata male"

Giulia Honegger, giovane milanese, ha fondato insieme a una sua amica un brand di moda che manda avanti con sacrifici e abnegazione. Una conoscenza importante la loro, chissà che non possa scaturire in qualcosa di diverso già in queste settimane, per il momento sembra solamente l’ennesimo gossip accostato a Fedez.

Teresanna Pugliese, spuntano retroscena dall'Isola!/ "Per il bagno c'era un bidone alto, per la depilazione…"

Fedez e Giulia Honegger stanno insieme? Il nuovo gossip dopo Clara

Nonostante tutto sembrasse apparecchiato per una presunta love story tra Fedez e Clara, i due sembrano aver respinto le voci nonostante la foto del bacio rilanciata proprio sulle colonne di Chi.

Adesso al fianco del rapper ed ex marito della Ferragni ci sarebbe Giulia Honegger, la modella e imprenditrice è stata paparazzata anche in macchina con il rapper, ma ovviamente nessuno dei due si è sbilanciato o esposto sulla presunta relazione o conoscenza che stanno approfondendo. Intanto, Clara sembra già il passato per Fedez, chissà che nel suo futuro non possa esserci posto per Giulia Honegger.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni settimana 15-22 luglio 2025/ Ariete si diverte, Toro evolve sul lavoro