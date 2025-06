Ed ecco che si ritorna a parlare del triangolo Fedez, Chiara Ferragni e Tony Effe, una guerra mai finita che continua a riproporsi anche adesso che i tre hanno diviso definitivamente (o quasi) le loro vite. A far uscire di nuovo le dinamiche spiacevoli è stato il rapper, che stavolta non ha potuto far altro che difendersi dalle stoccate del suo collega. Il fidanzato di Giulia De Lellis ha infatti pubblicato un libro dove parla in maniera piuttosto particolare di Chiara Ferragni e del divorzio dal cantante. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo nei dettagli.

Chiara Ferragni nuovo concorrente Ballando con le stelle?/ "Partecipazione certa": clamoroso scoop!

La nuova bomba è scoppiata a Pulp Podcast, nell’ultima puntata con Orietta Berti. Mr. Marra e Fedez hanno voluto parlare del libro di Tony Effe pubblicato da pochissimo tempo, occasione d’oro per Federico Lucia per lanciare una bella stilettata al tanto odiato collega, accusato di aver avuto un flirt con la sua ex moglie mentre era ancora sposata con lui. Eppure, tutto è partito da Orietta Berti che grazie alla sua spontaneità dice sempre quello che pensa: “Federico sei peggiorato nel linguaggio. È il divorzio? A volte incattivisce”, ha detto la cantante, aggiungendo che quando lo aveva conosciuto nelle prime collaborazioni lo vedeva diverso: “Parlava del suo bambino, perché Vittoria non era ancora nata, piangeva“.

Fedez, il confronto con Orietta Berti su Tony Effe: “Non sempre ti rispettano“