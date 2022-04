Fedez e il tumore/ Cena con la moglie Chiara Ferragni “brindo con enzimi pancreatici”

Fedez, prima uscita pubblica con Chiara Ferragni dopo l’operazione per il tumore

Per il rapper Fedez l’ultimo periodo è stato tutt’altro che semplice. Dopo l’annuncio della malattia, il preoccupante silenzio social ed il ritorno ad operazione fatta per rimuovere un raro tumore al pancreas, poco alla volta il cantante starebbe tornando alla vita di sempre. Durante le fasi della convalescenza, sia presso l’ospedale San Raffaele dove era ricoverato che immediatamente dopo, la moglie Chiara Ferragni è sempre rimasta costantemente al suo fianco. A farlo tornare alle consuete abitudini, poi, ci hanno pensato anche i figli, Leone e Vittoria, che lo hanno immediatamente coinvolto nel ruolo di papà che aveva dovuto mettere in pausa durante il ricovero in ospedale.

Con le sue dimissioni dal San Raffaele, Fedez è tornato ad essere anche più attivo sui social, documentando giornalmente le sue giornate, tra visite di controllo e momenti di totale relax con i suoi bambini e con la moglie. Tuttavia, nei giorni scorsi il rapper ha deciso di concedersi la prima uscita pubblica con Chiara Ferragni dopo l’operazione subita e per l’occasione ha optato per una cenetta romantica nel dehors di Palazzo Recalcati, a pochi passi dal Duomo di Milano.

Il brindisi con i farmaci: Fedez non perde l’ironia

Archiviati i pensieri legati al tumore ed al periodo di convalescenza, Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi qualche sera fa un momento di totale spensieratezza. Tutto (o quasi) è stato come sempre documentato sui social dal rapper. I Ferragnez si sono così immortalati in ascensore mentre si scambiavano un dolce bacio con un selfie che ne fissasse il momento e successivamente si sono filmati a tavola anche durante il momento del brindisi. Ma mentre la Ferragni teneva in mano un bicchiere di vino bianco, Fedez brindava con… un flacone di farmaci!

Nel dettaglio, il medicinale mostrato dal rapper altro con è che un flacone di pillole con gli enzimi pancreatici. Fedez tuttavia ha preso molto positivamente il momento di relax: “Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici. Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica”, ha aggiunto con tono ironico, parlando di sé in terza persona. Nel mostrare il Creon, farmaco a base del principio attivo Pancrelipasi, appartenente alla classe degli enzimi pancreatici usati per curare l’insufficienza pancreatica, Fedez ha esposto per la prima volta pubblicamente qualche dettaglio legato alla sua terapia.











