Fedez e la fidanzata Giulia Honegger sempre più uniti: la liaison procede a gonfie vele come dimostrato dall’ultimo weekend in famiglia.

Una meta che unisce romanticismo e attrattiva per le famiglie; Fedez e la fidanzata Giulia Honegger, per la loro ultima fuga d’amore, hanno scelto Disneyland Paris per un fine settimana da condividere anche con Leone e Vittoria, i figli del rapper. Una sorta di regalo in anticipo per l’artista che è prossimo a compiere 36 anni oltre che altra ennesima dimostrazione di un rapporto che sembra procedere a gonfie vele dopo i tumulti sentimentali del recente passato.

Per Giulia Honegger – fidanzata di Fedez – sembra dunque essere arrivato anche un momento importante: la conoscenza dei figli della sua dolce metà, Leone e Vittoria. Insieme – come racconta Leggo – hanno trascorso l’ultimo weekend a Disneyland Paris. Un’occasione decisamente ottima per legare le due parti di cuore del rapper e soprattutto una sorta di ‘prova generale’ di famiglia allargata. La serietà del rapporto si evince proprio da questi momenti; se così non fosse, è difficile immaginare un breve viaggio di questo tipo in compagnia dei figli dii Fedez.

Baci e tenerezze, i piccoli di casa che si godono le luci mozzafiato e le innumerevoli attrazione presenti nel parco divertimenti; le foto pubblicate da Fedez e Giulia Honegger raccontano alla perfezione l’atmosfera del weekend trascorso insieme a Disneyland Paris. Una sorta di ‘schiaffo’ anche alle voci di gossip che spesso insinuano crisi e rotture; e soprattutto una dimostrazione di unione da parte della coppia che ovviamente non sfugge ai riflettori della cronaca rosa. Chissà che la scelta di Fedez di condividere questa tipologia di viaggio con la fidanzata Giulia Honegger non sia anche un messaggio tanto chiaro quanto dolce: l’idea di costruire, un domani, una famiglia insieme.