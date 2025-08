Fedez e Giulia Honegger si godono le vacanze in Sardegna e fanno le prove di famiglia con i figli di lui Leone e Vittoria.

Dopo essere usciti allo scoperto prima con le foto pubblicate da Chi e poi con un selfie con cui lui ha ufficializzato la relazione, Fedez e Giulia Honegger continuano a godersi la vacanza in Sardegna e, nelle nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 agosto 2025 si mostrano più felici che mai. Dopo aver firmato il divorzio da Chiara Ferragni che ha stabilito l’affidamento congiunto di Leone e Vittoria, Fedez ha trascorso alcuni giorni di vacanza anche con i figli coinvolgendo la stessa Giulia Honegger.

Come mostrano le foto di Chi, il rapper appare particolarmente sereno, sorridente e felice accanto ai figli e alla donna che ha conquistato il suo cuore. Tra giochi e chiacchiere, la giornata scorre via rapidamente e tutti e quattro lasciano la spiaggia per tornare a casa.

Fedez e Giulia Honegger: un nuovo inizio

Mentre Chiara Ferragni si gode Ibiza senza Giovanni Tronchetti Provera, Fedez ricomincia ufficialmente accanto a Giulia Honegger, una ragazza nata e cresciuta a Milano, con la passione per la moda che sta provando a trasformare in un vero lavoro con l’apertura di un brand insieme ad un’amica. Giulia non è in cerca di notorietà, come sottolinea Chi. Ha un profilo Instagram privato e cerca di restare lontana dalle luci dei riflettori.

La storia con Fedez, tuttavia, l’ha rapidamente esposta al pubblico facendola diventare nota. Al suo fianco, il rapper che è sempre stato abituato a rialzarsi avendo accanto soprattutto i genitori, ha ritrovato la voglia di sorridere e di amare. Sarà l’inizio di una nuova e bellissima storia d’amore per lui?