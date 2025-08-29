Fedez paparazzato sullo yacht con Daniela Santanchè e Ignazio La Russa: "Prepariamo qualcosa di devastante"

Nelle scorse ore Fedez è tornato a servire in tavola una delle sue abitudini speciali, lo spettacolo. Il rapper ed ex marito di Chiara Ferragni è stato immortalato in uno scatto in compagnia di Ignazio La Russa e Daniela Santanché direttamente da uno yacht. A ritrarre i tre in compagnia è stato il magazine Chi. E Fedez ha rotto il silenzio, rivelando come l’incontro sia in realtà il preambolo di qualcosa di importante che accadrà nel suo podcast insieme a Mr.Marra: “Quando vedete questa simpatica testa di c****o (il sottoscritto) – scrive in una storia – in compagnia di politici, sappiate che sono sempre in missione per “Pulp Podcast”.

Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr. Marra (il co-conduttore, ndr) siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale. Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando. Stiamo tornando” ha scritto il cantante originario di Rozzano spiazzando ancora una volta tutti.

Fedez prosegue la relazione con la sua Giulia Honegger

Altro dettaglio non indifferente riguardo alla foto apparsa nelle ultime ore è la presenza della nuova fiamma di Fedez in barca, parliamo di Giulia Honegger. La ragazza è ormai una presenza fissa intorno al rapper nelle ultime settimane, a testimonianza di come il rapporto abbia ormai preso una direzione ben precisa.

E chissà che dopo mesi tumultuosi e quasi due anni dalla fine della sua storia con Chiara Ferragni, Fedez non abbia deciso di ritrovare un po’ di armonia in amore.