Fedez torna a parlare del rapporto con Chiara Ferragni: "Vicino a lei persone insopportabili"

Fedez riapre il capitolo Chiara Ferragni, il rapper torna a parlare del matrimonio vissuto e finito al fianco dell’imprenditrice digitale, concluso da ormai quasi due anni ma che continua a far parlare il mondo del gossip. Nel suo libro autobiografico, il rapper si è lasciato andare a delle curiose verità, soffermandosi in particolare sulle persone vicino alla stessa imprenditrice che non hanno mai attirato in maniera particolare la simpatia di Fedez:

“Avevo accettato passivamente di stare a quel tipo di pensiero lì, di accettare l’architetto superfancy di Milano, quello della moda iperinserito e un’altra serie di figure insopportabili. Una confezione bellissima. Ma dentro, per me, puzzavano tutti. Preferisco frequentare uno che vedi subito quanto fa schifo, piuttosto che un pacchetto stupendo di cui però a poco a poco ti accorgi che puzza di marcio”.

Fedez e le persone vicine a Chiara Ferragni

Parlando dell’azienda di Chiara Ferragni, il rapper si è aperto lasciandosi andare a qualche altra verità su alcune delle personalità presenti: “L’azienda di mia moglie io la vedevo come il Rotary Club, e di conseguenza trattavo tutti come tratto gli snob. Ovvero peggio di come loro trattano gli altri” le parole del cantante e rapper che di recente ha annunciato la sua uscita di scena dai social ma non rispettata in maniera totale.

Già dopo la fine del matrimonio, Fedez aveva lasciato intendere di non avere particolare simpatia per alcune persone vicine al rapper. E anche questa volte, come da tradizione, il cantante non è stato banale.

