Fedez e Luis Sal/ “Ci siamo rifugiati nella villa di un noto vip” (Celebrity Hunted)

Fedez e Luis Sal sono una delle coppe in fuga a Celebrity Hunted, il reality Adventure game trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video. A distanza di diversi mesi dalle registrazioni finalmente i telespettatori potranno scoprire cosa è successo durante queste due settimane che hanno visto alcuni personaggi del mondo dello spettacolo darsi alla fuga cercando di non farsi beccare da un gruppo di investigatori professionisti. “Non cercatemi. Devo rimanere in incognito, presto capirete perché” con queste parole la scorsa estate Fedez avvisava i suoi fan e follower sui social. Ed ecco che oggi quelle parole diventano realtà con la messa in onda delle due puntate speciali del reality show di Prime Video. Un’avventura che il rapper ha voluto vivere con l’amico Luis Sal, Youtuber e videomaker, con cui ha condiviso momenti davvero insoliti. Prima si sono infilati in un carro funebre per poi dirigersi verso le montagne del Molise con destinazione Forli del Sannio dove hanno trovato ripare presso un casolare con tanto maneggio e di casa sull’albero. Qui i due cercheranno di scappare dagli investigatori.

Fedez e Luis Sal: “Celebrity Hunted? ci siamo nascosti in un furgone”

Non solo, Fedez durante un’intervista rilasciata a Il Corriere ha anche condiviso una serie di anticipazioni su quanto successo durante le registrazioni di Celebrity Hunted, il reality show trasmesso su Amazon Prime Video. “Ho partecipato a ‘Celebrity Hunted’ con il mio amico Luis Sal. Ci siamo rifugiati nella villa di un noto personaggio ma ci hanno trovati: hanno accerchiato la casa con auto, droni e unità cinofila. Con un diversivo siamo scappati e ci siamo nascosti in un furgone che portava sterco” ha detto il marito di Chiara Ferragni. Accanto a lui lo youtuber e influencer Luis Sal che, dal canto suo, ha dichiarato: “il mio punto forte è la persistenza, andare avanti senza mai mollare. Il mio punto debole non esiste, non mi viene in mente in realtà”. Un’accoppiata vincente stando a quanto detto dallo youtuber visto che caratterialmente sono l’uno l’opposto dell’altro: “Fede invece è uno che reagisce all’istante, questa la sua forza, però si scoraggia altrettanto facilmente, e questo è il suo punto debile. E qui intervengo io, invece, che fungevo da motivatore. Lui scoraggiato, io inscoraggiabile. Ci compensiamo”.



