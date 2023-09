Fedez e Luis Sal divisi anche su valore Muschio Selvaggio/ Podcast ne risente: “Format danneggiato”

“Stallo alla messicana” a Muschio Selvaggio tra Fedez e Luis Sal. I due soci che la controllano entrambi al 50%, rispettivamente con la Zdf srl e la Luisolve srl, si parlano solo tramite gli avvocati. Stando a quanto riportato da ItaliaOggi, stanno trattando anche di una società costituita a Milano il 28 ottobre 2022, la cui data di inizio di attività è il 6 marzo 2023, proprio nei giorni in cui il sodalizio tra i due si stava già sfilacciando. Dopo la lite, il podcast è andato avanti con il solo Fedez, mentre si provava a risolvere lo stallo. Ma nulla è cambiato. “E a nulla è valso l’aumento di capitale effettuato all’inizio di giugno, che ha portato il capitale della società da 10mila a 73.039 euro, poiché entrambi i soci lo hanno sottoscritto mantenendo inalterate le rispettive quote”, sottolinea Claudio Plazzotta.

Dopo l’ultima puntata di fine giugno, il podcast Muschio Selvaggio è rimasto fermo e non è chiaro quando riprenderà, anche perché, come denunciato da Fedez in un video di giugno, Luis Sal “ha smesso di pagare gli stipendi, gli affitti, mi ha lasciato debiti, ma continua a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare niente”. Nella querelle tra Luis Sal e Fedez, quest’ultimo si è detto pronto a ricomprare il 50% e chiudere la questione. L’ex amico chiede 600mila euro per la sua quota, un prezzo troppo alto per Fedez.

LE PERIZIE SUGLI ASSET DI FEDEZ E LUIS SAL

Muschio Selvaggio, dunque, sembra essere un’iniziativa con marginalità zero, visto che Fedez ha dichiarato che hanno rifiutato tante entrate e a Sanremo non sono stati pagati, ma la società è valutata 1,2 milioni di euro da Luis Sal, invece meno di 600mila euro da Fedez, in cui si continuano a guadagnare soldi dalle visualizzazioni. Quindi, ItaliaOggi si chiede se ci siano guadagni o meno ed evidenzia che nell’aumento di capitale di giugno, la Zdf di Fedez ha conferito “il ramo di azienda avente a oggetto l’attività di podcast svolte nel settore artistico, degli influencer e youtuber, ivi compresa l’attività di sponsorizzazioni e ideazione e gestione di messaggi e campagne pubblicitarie”.

Stando alla perizia dell’asset conferita allo studio milanese Ballarate & soci, vale 31.519,81 euro. Anche la Luisolve di Luis Sal ha conferito un ramo di azienda con le stesse attività, periziato dal commercialista Pierpaolo Matteo Meriggi, secondo cui il valore è di 8.250,94 euro. Quindi, la Luisolve srl per sottoscrivere l’aumento di capitale ha sborsato anche 23.268 euro cash. Comunque, le attività di podcasting di Fedez e Luis Sal sono state valutate poco, 40mila euro nel complesso.

MUSCHIO SELVAGGIO AVANTI SOLO CON FEDEZ?

C’è poi un’altra questione altrettanto importante: la linea editoriale di Muschio Selvaggio. Ha senso senza Luis Sal? Fedez ha ammesso che l’assenza ha “danneggiato irrimediabilmente” il format. Ad esempio, a prescindere dagli ospiti, nei commenti si parla sempre della loro lite. E questo spinge gli ospiti a non accettare gli inviti. Ma il rapper sarebbe intenzionato a proseguire. “Ora mi preparerò di più sugli ospiti e sulle puntate, con l’aiuto di Davide Marra. E, finché mi diverto, porterò avanti Muschio”. Ma il rapper si diverte davvero da solo?

