Fedez e Rkomi, tensioni dietro le quinte di Sanremo 2025? Spunta indiscrezione: “Mai salutati”

Sono 29 i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 ed è normale che non tutti vadano d’amore e d’accordo e soprattutto uno dei Big in gara, Fedez, per un motivo o per un altro pare che abbia parecchie tensioni con altri Big. Non stupisce, infatti, che ci sia maretta tra Federico Lucia e Tony Effe o Achille Lauro, visto che pare che Chiara Ferragni lo abbia tradito con entrambi, stando a quanto riporta Fabrizio Corona, stupisce che ci siano tensioni tra Rkomi e Fedez dietro le quinte di Sanremo

Gianmarco Tamberi, annuncio choc "Ci vediamo a Los Angeles 2028!"/ A Sanremo 2025 smentisce ritiro e rilancia

A lanciare l’indiscrezione clamorosa è Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram riporta una segnalazione di un’addetta ai lavori secondo cui ci sono tra i due tensioni dietro le quinte. Nel dettaglio, infatti, la Marzano ha spifferato: “Deia lavoro dietro le quinte quindi preferisco restare anonima. Ti posso dire che tutti si sono parlati e salutati tranne Fedez e Rkomi” Insomma pare che i due artisti di Sanremo 2025 non si siano scambiati mai messa parola dietro le quinte.

Tony Effe toglie tatuaggi a Sanremo 2025: colletto pieno di trucco/ Web deluso: "Un flop totale"

Sanremo, tensioni tra Rkomi e Fedez? Cos’è successo a X Factor tra i due giudici

Non è chiaro cosa sia successo tra Fedez e Rkomi quel che è certo però è che Fedez e Rkomi già in passato hanno avuto tensioni e battibecchi. Nel 2022, infatti, hanno litigato a X Factor. Entrambi giudici del talent di Sky Uno prima hanno avuto un’accesa discussione per le loro opinioni diverse sull’esibizione di Joelle, concorrente dell’edizione e poi hanno avuto una vera e propria lite in diretta. Chiara Ferragni, infatti, all’epoca era presente nello studio ed ha immortalato l’accesa lite tra i due avvenuta durante la pubblicità. Che le loro tensioni durino dall’epoca?