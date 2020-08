Fedez e Rovazzi in vacanza insieme?/ Nello stesso hotel in Sardegna: pace fatta?

Fabio Rovazzi e Fedez sembra abbiano deciso di recuperare un rapporto incrinato nel corso del tempo per vari disguidi. Entrambi sono in Sardegna per trascorrere le vacanze con le rispettive metà. Rovazzi è con Karen Casiraghi mentre Fedez con la moglie Chiara Ferragni, e naturalmente il figlio Leone. Precisamente il nome dell’albergo è Hotel Cala di Volpe, a Porto Cervo, e le loro ultime foto li vedono proprio in quel posto. Da capire ora se i due pubblicheranno qualche scatto insieme per dimostrare che i dissapori del passato sono ormai superati.

Fedez ha spiegato, nei mesi scorsi, il perchè del litigio: “Quando è nato mio figlio da Fabio non mi è arrivato neanche un messaggio (da Ax sì). Non mi ha scritto quando Leone non ha passato l’esame dell’udito, per 6 mesi non sapevamo se sarebbe diventato sordo”.

Fedez e Fabio Rovazzi: le parole sulla rottura

Il rapper in merito ha poi aggiunto: “A Radio Deejay ha detto che mi aveva fatto gli auguri del bambino: capisco non fosse facile dire di no, ma la sua naturalezza mi ha stupito, io avrei cercato di non rispondere”. Ma: “Ho scritto sei canzoni sull’argomento, mai uscite. Mi sono arrivate le scuse di Fabio, ma troppo poco e troppo tardi”. Questa invece la spiegazione di Fabio Rovazzi: “Semplice, io e Fedez abbiamo preso strade diverse, tutto qui. Sono cose che capitano a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. È la lezione più importante che ho imparato finora”. Ora sembra che il vento possa decisamente cambiare, attendiamo sviluppo nei prossimi giorni.



