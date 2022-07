Fedez e Salmo sono tornati amici/ Il video che sancisce la pace diventa virale e…

Fedez e Salmo diventano di nuovo amici, il momento della riappacificazione

Tra Fedez e Salmo è pace fatta. I due artisti si sono ritrovati durante il concerto di San Siro ufficializzando così la riappacificazione. Qualche mese fa già si erano scatenate alcune indiscrezioni secondo le quali Fedez aveva chiarito con Salmo. I due artisti avevano condiviso assieme una foto scattata durante una cena e avevano aggiunto la seguente didascalia “quasi amici”. Ieri sera però durante il concerto di Salmo a San Siro i due hanno deciso di rendere ufficiale la pace fatta davanti al pubblico.

Concerto Salmo Milano San Siro (Flop Tour) 6 luglio 2022/ Scaletta ricca di successi

Cosa aveva causato però la rottura tra i due artisti? Il live di Salmo della scorsa estate aveva fatto scoppiare la polemica tra diversi cantanti. Dai video circolati in rete si vedevano migliaia di persone ballare senza mascherina né rispetto del distanziamento. Fedez aveva colto la palla al balzo per innescare una polemica e aveva dichiarato: “Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo”. Immediata la replica di Salmo che aveva rigettato le accuse: “Nessuna raccolta fondi, ho messo i soldi di tasca mia per aiutare la Sardegna. Non definitevi artisti se non avete le palle di infrangere le regole”. Dopo quello scontro, i due non si erano più parlati mettendo fine alla loro amicizia. Ora però tra i due è tornato di nuovo il sereno e quella discussione sembra essere stata del tutto archiviata.

FEDEZ FURIOSO CON SELVAGGIA LUCARELLI: "IO UN MOSTRO? TU FAI PEGGIO"/ E spunta il video verità

Fedez rompe una bottiglia in testa a Salmo, il gesto che indispettisce i fan

Salmo ha invitato ieri sera al concerto di San Siro Fedez sul palco. I fan del cantante sono rimasti a bocca aperta ricordandosi lo scontro che era avvenuto tra loro. Nessuno si sarebbe aspettato quello che poi sarebbe successo. Salmo ha esordito in questo modo: “Questo è l’anno della good vibe per me, me la voglio proprio prendere a bene, benissimo. Vi ricordate tutto quel litigio che ho fatto con Fedez, raga?”. Il riferimento era proprio al concerto che Salmo aveva organizzato a Olbia e in cui c’era stata la polemica sul mancato rispetto delle regole. Salmo ha poi proseguito spiegando che nonostante quel battibecco non è mai venuto a mancare l’affetto: “È un gioco, succede, alla fine non ci vogliamo mai veramente male. Alla fine comunque ci si becca con le persone, noi ci siamo beccati. Abbiamo fatto la pace, perché alla fine funziona così, no? Siamo diventati amici, e so che non farebbe mai assolutamente niente di male alle mie spalle e so che posso fidarmi di lui. Lo spero vivamente”.

Fedez, dopo "La dolce vita" nuovo singolo con J-Ax?/ I fan sognano ma...

Fedez è poi salito sul palco e si è esibito in uno sketch preparato in precedenza. Il rapper al grido di “un brindisi alla felicità” ha rotto una bottiglia finta in testa a Salmo che ha replicato citando un pezzo di Fabri Fibra che nel brano “Il Rap Nel Mio Paese” canta: “Non uso mai l’inglese, ora faccio un’eccezione: “Fuck Fedez”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA