Fedez è stato cacciato da un casinò a Las Vegas/ Svelata la motivazione…

Fedez è stato cacciato da un casinò di Las Vegas: era in compagnia del campione italiano di memoria e quello di poker

Sembra uno scherzo e invece è la verità: il celebre cantante rapper Fedez è stato letteralmente buttato fuori da un casinò di Las Vegas. Ma come mai? Pare infatti che la causa di questo derivi da un vero e proprio esperimento ben congegnato e ideato dal rapper. Tutto ha preso vita durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio dove Fedez, in compagnia dell’amico Luis Sal, ha intervistato il campione italiano di memoria Andrea Muzii.

Fedez scrive a Gianluca Vialli/ "Mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi"

Proprio lì sarebbe nata l’idea per un folle esperimento: andare in un casinò e provare a vincere utilizzando l’incredibile capacità mnemonica di Andrea Muzii. Detto fatto: con zaino in spalle, direzione Las Vegas, il folle trio composto da, Fedez, il campione di memoria Muzii, insieme anche al celebre giocatore italiano di poker Dario Sammartino, si è diretto in un casinò. Ma come sarà finita per i tre? Saranno riusciti a fare qualche vincita prima di essere scoperti?

CAOS IRAN/ Condannato a morte Mohsen Shekar: perché il rap fa paura agli ayatollah

Fedez cacciato dal casinò a Las Vegas: “Dà molta soddisfazione essere una minaccia per il fatturato di un’impresa…”

A svelare come è andata per il folle trio, composto da Fedez, il campione di memoria Andrea Muzii, e quello di poker Dario Sammartino, nel loro folle esperimento al casinò, è proprio un video pubblicato su youtube da Muzii. Nel video vengono ripresi lui e Fedez che, ridendo e scherzando, raccontano l’accaduto: della loro vincita di ben 800 euro e della successiva cacciata. A parlare è il campione di memoria che esordisce: “Siamo appena stati cacciati dal primo casinò perché è andata bene, perché abbiamo vinto in una singola mano finale parecchio. Arriva il tipo e ci dice di andare via”.

X-Factor 2022, Fedez si esibisce senza tatuaggi/ Coperti da fondotinta? Web in tilt…

Muzii continua poi: “Devo dire che mi dà molta soddisfazione il fatto che le mie capacità intellettuali siano una minaccia per il fatturato di un’impresa così importante che fattura miliardi di euro”, ha affermato. Anche Fedez nel video è presente ma i suoi commenti di sentono solo in sottofondo e in lontananza, prima dice: “Tu stai truffando”, poi “Fotti i potenti”. Per ora bisogna accontentarsi di questo breve frames ma Fedez ha promosso a tutti i fan si raccontare bene l’accaduto sui social una volta rientrato in Italia. Ecco il video:













© RIPRODUZIONE RISERVATA